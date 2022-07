Na prohlídkovém okruhu broumovského kláštera bude od 1. července vystavena kopie největší rukopisné knihy světa – Codexu Gigas, neboli Ďáblovy bible. Návštěvníci si ji budou moci prohlédnout během speciálních prohlídek nebo krátce při návštěvě prohlídkového okruhu.

Ďáblova bible byla sepsána počátkem 13. století v podlažickém klášteře a v letech 1477–1593 byla uložena v broumovském klášteře. O rok později byla převezena do Prahy, odkud byla ukořistěna švédskými vojsky během třicetileté války. Od té doby se rukopis nachází v Královské knihovně ve Stockholmu. Objemný svazek váží 75 kilogramů, na výšku měří téměř jeden metr a pojí se s ním mnoho legend.

Kopii Ďáblovy bible bude možné spatřit během speciálně vyhrazených prohlídek, které se budou konat v červenci a srpnu, každý den v 10:00, 13:00 a 16:00. Vstupné na tyto pětadvacetiminutové prohlídky bude 80 Kč, pro seniory a děti snížené za 50 Kč. Knihu bude také možné spatřit krátce při prohlídce klasického okruhu broumovského kláštera.

Na tajemství Ďáblovy bible se zaměří také oblíbené kostýmované Noční hrané prohlídky, které se v klášteře budou konat během července a srpna – vždy v pátek a v sobotu (poslední se uskuteční v pátek 2. a v sobotu 3. září). Noční hrané prohlídky začínají vždy ve 21 hodin, trvají zhruba hodinu a půl a je nutné je rezervovat předem na pokladně prohlídkového okruhu na telefonním čísle +420 733 739 726 nebo na prohlidky@klasterbroumov.cz. Vstupné je 250 korun pro dospělého a 210 korun pro děti.

Vedle nočních hraných prohlídek je také možné zavítat na Noční prohlídky, které jsou tematicky zaměřené na momenty života v klášteře a zavádějí návštěvníky do nejkrásnějších historických interiérů kláštera – do vzácně dochované klášterní knihovny se 17 tisíci svazky knih, do refektáře s unikátní kopií Turínského plátna a do bohatě zdobeného klášterního kostela sv. Vojtěcha. Termíny prohlídek: každou prázdninovou středu ve 20:00 a 21:30 , vstupné: 220 Kč / 180 Kč (děti), rezervace: prohlidky@klasterbroumov.cz.

Königgrätz 1866

KDY: 1. - 3. července

KDE: Hradec Králové



Postava pruského král Viléma I. připomene 156. výročínejvětší bitvy v ČecháchZveme vás na projekt vzpomínkových akcí na největší vojenské střetnutí na českém území v historii,prusko-rakouskou bitvu u Hradce Králové 1866. Akce je mezinárodním setkání klubů vojenské historie,konají se slavnostní přehlídky, koncerty historických muzik, kulturní program a interaktivní odbornépředváděcí akce s účinkujícími v historických uniformách a kostýmech. Na bojišti Chlum 1866 se opětuskuteční rekonstrukce bitevních událostí na autentických místech bojů s profesionální dramaturgiía komentářem. K vidění bude dobové polní ležení, ukázky střetů jezdectva, bodákové útoky pěchoty,dělostřelectvo a bohaté pyrotechnické efekty.Vzpomínkové akce projektu Königgrätz 1866 jsou vyhledávaným místem turistů z celého světaa historické bitevní ukázky jsou svojí kvalitou a autentičností evropským fenoménem.



Program 156. výročí bitvy u Hradce Králové 1866



pátek 1. 7. 2022

Hradec Králové

16.30 - Náplavka u Tyršova mostu: vystoupení skupiny filmových kaskadérů „Štvanci“ nakoních

17.00 - Prezentace pěchoty, jezdectva a dobových civilistů na náplavce

17.30 - Slavnostní pochod na náměstí s historickou kapelou a nástup podBílou věží

18.00 - Slavnostní zvonění zvonu Augustin a čestná salvaBojiště Chlum 1866

22.15 - Pochodňový průvod obcí Chlum, pietní akt na pruském hřbitově.



sobota 2. 7. 2022

Bojiště Chlum 1866

10.30 - Pochod historických jednotek bojištěm

11.00 - Centrální pietní akt u Baterie mrtvých

12.00 - Promenádní koncert kapely 6. praporu polních myslivců

12.30 - Slavnostní představení a křest reedice publikace Josefa Volfa: Vzpomínky na válku roku 1866u Muzea války 1866

14.00 - Bitevní scéna „Král Wilhelm I.: Cesta k vítězství“ na motivy skutečných historických událostí zbitvy u Hradce Králové v roce 1866. Po skončení bitvy cca v 15.00 přehlídka historických vojsk.



Muzeum války 1866

Dopoledne dekorování osobnosti pečující o válečné hroby.

10.00 - 17.00 - Prohlídky stálé expozice s možností vystoupat na Vyhlídkovou věž

10.00 - 14.00 a 15.00 - 17.00 Program pro děti "PO STOPĚ VOJÁKA"

Součástí letošních vzpomínkových akcí na Chlumu bude také program pro děti předškolního amladšího školního věku, pro které bude připravena hravá stezka, kde prozkoumají, co nosil voják vtorně nebo čím mohli být zranění vojáci ošetřováni. S trochou štěstí potkají i vojáky v uniformách,kterých bude tou dobou plné bojiště. Po absolvování stezky na účastníky bude čekat malá odměna.



neděle 3. 7. 2022

Bojiště Chlum 1866

18.00 - Zádušní mše za padlé z bitvy v kostele proměnění Páně na Chlumu



V sobotu 2.7. bude posílena autobusové doprava na Chlum a zpět do HK.Autobusy HK - Chlum stanoviště J3- Terminál HD Hradec Králové8.40, 9.40, 10.40, 11.40, 12.25, 12.40, 13.10, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 16.40

Zpět autobusy Chlum - HK zastávka Chlum točna-kostel10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 14.00, 15.15, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00

Jízdné je možno platit: v hotovosti, kartou IREDO, bankovní kartou (nikoliv Městskou kartou DPmHK



Vstupné na všechny venkovní akce v Hradci Králové a na bitevní ukázky na bojišti Chlumu 1866 - ZDARMA.





Papouščí den na Rozkoši

KDY: 2. července od 10 hodin

KDE: Česká Skalice

Čtvrtý ročník tradičního setkání chovatelů papoušků a jejich ptactva v kempu u Rozkoše. Nebudou chybět ukázky volnoletectví. Od 19 hodin zahraje skupina Antares.

Myslivecký den

KDY: 2. července od 11 hodin

KDE: Zábavní areál Za Humny, Vršovka

ZA KOLIK:



Myslivecký spolek Horka Černčice zve na Myslivecký den. Můžete se těšit na zvěřinové hody a malý food festival. Přijďte si pochutnat na zvěřinových specialitách, dobrém pivu a pobavit se, popřípadě si zatančit. K tanci a poslechu zahraje kapela Styl.

Stezka Korunami stromů Krkonoše slaví 5. narozeniny!

KDY: 2. července od 10 do 17 h.

KDE: Janské Lázně

Tématem letošního doprovodného programu jsou „Hmyzáci“. Po celé délce stezky bude rozmístěno 5 stanovišť s tematickými názvy moucha, vosa, luční koník, klíště a pavouk. Na každé zastávce bude na děti čekat úkol, za jehož splnění dostanou razítko a na konci obdrží sladkou odměnu. Na vrcholu vyhlídkové věže bude probíhat bublinková diskotéka, do které se děti mohou zapojit a zatančit si s maskoty Emilem a Emilkou. Součástí programu bude i slavnostní rozkrojení narozeninového dortu a přípitek. Chybět nebudou ani chodci na chůdách, vzdušné akrobatky z Arte Levite či oblíbení dřevosochaři, kteří rozšíří sbírku dřevěných soch. Pro návštěvníky bude připraven i naučný stánek Správy Krkonošského národního parku, kde se dozví zajímavé informace o tomto pohoří, okolní fauně a floře. Celý den bude provázet hudba a soutěže.

3. Prodloužený víkend

KDY: 1. - 4. července

KDE: Jičín



Prodloužené víkendy nabízejí pestrý program bohatý na kulturní zážitky, ponaučení i relaxaci na různých a zajímavých místech Jičína a jeho okolí. Program najdete ZDE.

Šrámkova Sobotka

KDY: 2. - 9. července

KDE: Sobotka

66. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury konaný na počest významného soboteckého básníka Fráni Šrámka. Součástí jsou odborné přednášky, autorská čtení, divadelní představení, koncerty a také dílny s předními českými umělci a odborníky. Podrobný program najdete ZDE.

Koncert KRUCIPÜSK a DanGar Six

KDY: 1. července v 19:30 hodin

KDE: Lázně Bělohrad



Rockový nářez v zámeckém parku na začátek kulturního léta!

Maloúpský jarmark

KDY: 2. července od 10 hodin

KDE: Malá Úpa

Tradiční Maloúpský jarmark se uskuteční v malebném prostředí okolí kostelíku sv. Petra a Pavla.

Jarmarky v Kuksu: Sváteční jarmark

KDY: 2. července od 10:00 až 6. července do 17:00

KDE: Kuks



Pokud přijedete do Kuksu na začátku léta, zakusíte sváteční atmosféru a nadšení, které cítily naše prababičky a pratetičky, kdykoli přijel výroční trh. V Kuksu se budou mísit exotické i domácí vůně lákavých pochoutek, odlesky šperků a pestrobarevné keramiky s hlasy mistrů řemeslníků do nebe chválících své výtvory.Všechny letní Jarmarky v Kuksu jsou volně přístupné na louce přímo pod Hospitálem, neobsahují doprovodný kulturní program a slouží především jako milé zpestření vašeho výletu.Těšit se můžete na 20 - 30 vybraných prodejců dle daného tematického zaměření.

2. ročník akce Hasiči dětem

KDY: 2. července od 12:00 až do pozdních nočních hodin

KDE: Pilníkov

Můžete se těšit na zábavu pro děti i rodiče. Nebudou chybět atrakce, skákací hrad, hrad ze slámy, hudba, jídlo i pití. Chystá se také ukázka hasičské techniky a projížďka vozem. Pro děti, které přijdou v hasičsky tématickém oblečení, bude připravená sladká odměna.

Aureum Saxophone Quartett

KDY: 2. července v 18 hodin

KDE: Šonov, kostel sv. Markéty

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc broumovským kostelům



Vystoupení čtveřice mladých hráčů na saxofony, rakouského souboru Aureum Saxophone Quartett, bude pomyslným návratem a oslavou živých vystoupení. Soubor se měl totiž na festivalu před dvěma roky prezentovat naživo, pandemie ale zkomplikovala pořádání akcí pro veřejnost, a tak jejich koncert zazněl alespoň online. Koncert je zaznamenán a k vidění na festivalovém YouTube kanále. Protože ale nic nenahradí zážitek k živého vystoupení, oživí tentokrát neobvyklé spojení čtyř saxofonů prostory šonovského kostela sv. Markéty, který je zasazený do půvabné a zcela opuštěné krajiny blízko polských hranic.

Aureum Saxophone Quartett (Rakousko):

Lukas Seifried / baryton saxofon

Viola Jank / tenor saxofon

Johannes Weichinger / alt saxofon

Martina Stückler / soprán saxofon

PROGRAM KONCERTU:

Edward Grieg (arr. Maarten Jense): Z časů Holbergových op. 40

Präludium, Allegro vivace - Sarabande, Andante - Rigaudon, Allegro con brio

Ludwig van Beethoven (úprava Leonhard Paul): Klavírní sonáta č. 8 c moll op. 13 „Patetická“

Rondo

Steven Verhelst (úprava Tetsuya Watanabe): Píseň pro Japonsko

Tradicionály:

Weingalopp (úprava Rudi Pietsch & AUREUM)

Meraner Jodler, Steirer, Ischler Schleuniger (úprava Rudi Pietsch)

Christof Dienz (úprava Johannes Weichinger): Knödelpolka

Chick Corea (úprava Philip Marillia): Spain

Astor Piazzolla (úprava AUREUM): Libertango

Philippe Geiss: Imaginary Dances

Dolcefest 2022

KDY: 1. července od 17 hodin

KDE: Camp Dolce, Trutnov

Tradiční hudební festival nabídne kapely:

Poetika

Hodiny

Libor Pavlata & band

Heebie Jeebies

Celé páteční odpoledne a večer vás čeká skvělá muzika, dobré jídlo, grilované speciality, několik druhů piva a nealko nápojů! Pro malé účastníky je připraven skákací hrad, minigolf, dětské hřiště, malování na obličej a mnoho dalšího. Přijďte se zaposlouchat, zatančit, zazpívat a ochutnat pohodovou prázdninovou atmosféru pod širým nebem na pláži.

Ličenská pouť

KDY: 2. července od 9:30 hodin

KDE: Lično



Na velkém hřišti v obci Lično u Rychnova nad Kněžnou se bude v sobotu konat pouť se všemi tradicemi, které k ní patří. Můžete se těšit na celodenní program, atrakce i množství stánků.

Prohlídky zámku pro děti s komtesou Hortensií

KDY: 1. července - 21. srpna

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK: 80 korun

Také v letošním roce připravil ratibořický zámek pro dětské návštěvníky a jejich rodiče nevšední zážitky z prohlídky I. patra zámku. Během procházky zámeckými interiéry Vás bude doprovázet půvabná schovanka paní kněžny, komtesa Hortensie. Hortensie bude dětem vyprávět o životě na venkovském sídle. Dozvíte se něco o etiketě, módě, účesech a oblékání. Dále o povinnostech dam i malých slečen, nebo o trávení volného času. Procházka zámeckými interiéry s komtesou Hortensií Vám zabere asi 30 minut.

Během prohlídky s komtesou Hortensií se děti nebudou nudit jako na běžné prohlídce, mohou se zeptat na cokoliv, co je bude zajímat a na konci prohlídky se mohou s komtesou Hortensií také vyfotografovat.

Prohlídky s komtesou Hortensií se budou konat od 1. července do 21. srpna, s výjimkou pondělí, v časech od 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin.

Svátek akordeonů v zámeckém parku v Ratibořicích

KDY: 3. července ve 14:30 hodin

KDE: Ratibořice

ZA KOLIK: 50 korun



Přijměte pozvání do zámeckého parku v Ratibořicích na koncert známých melodií v netradičním podání akordeonového orchestru.