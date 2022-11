Sportovní klub dálkového a zimního plavání Výtahy Náchod Metujští tygři pořádá 4. ročník závodu Českého poháru Brodský rampouch, a to v sobotu od 11:30 hodin v kempu u rybníka Brodský u Červeného Kostelce. Bude připravená trať i pro otužileckou veřejnost.

Rozsvícené Dubno

KDY: 5. listopadu od 15 hodin

KDE: Dubno u České Skalice

ZA KOLIK: 80 korun



Zábavná, poučná, ale i strašidelná stezka pro děti i dospělé povede dubenskou rezervací. Akce se koná u příležitosti uctění památky všech zesnulých (Dušiček). Startovat se bude ve skupinách od 16 do 19 hodin, v každou celou hodinu. Okruh měří 1,2 km a trvá zhruba 45 min. S sebou nezapomeňte oblečení a boty do lesa. Podmínkou je zákaz všech světelných zdrojů, jakou jsou baterky, lampiony či telefony. Trasa není vhodná pro kočárky. Sraz je nejpozději 15 minut před každým startem. Občerstvení zajištěno.

Lampionový průvod se vydá dýňově vyzdobeným Rokytníkem

KDY: 5. listopadu

KDE: Rokytník

Tma, dýně a tajemno k podzimu neodmyslitelně patří. Proto se několik rokytenských žen rozhodlo využít těchto podzimních předností, doplnit je světýlky a lampiony a uspořádat akci, která potěší dospělé a rozzáří tváře dětí.

Lampionový průvod (letos druhý ročník), jemuž vévodí osvícené dýňové kárky s občerstvením, vyjde v sobotu 5. listopadu v 18:00 hodin od čp. 124. Během cesty na účastníky čekají vydlabaná dýňová strašidla, osvětlená tajemná zákoutí, strašidelná studánka, obří pavučina i tajemní strašidláci. Průvod pod Turovem zakončí turovští rytíři, kteří mají pro děti připravený poklad. Chybět nebude ani něco dobrého k snědku a opékání buřtíků o což se postarají rokytenské ženy.

Pokud se tedy chcete tuto sobotu bát i bavit, přijďte do Rokytníka. A nezapomeňte lampióny či kelímky na svařáček nebo čaj s sebou.

Tamborův duch řádí v pivovaru

KDY: 5. listopadu od 15 do 19 hodin

KDE: Dvůr Králové nad Labem



„Tma a svíce, mlžný vzduch, již se blíží Tambor duch. Kdo pohlédne mu do tváře, se zlou se hned potáže. Kdo nečisté má svědomí, záhy ztratí vědomí. Uhranou ho rudé oči, duchové se kolem točí. Ale duše nevinné, odměna dnes nemine. Dobro nad zlem bude žít, Tamborův duch najde klid,“ těmito verši zvou pořadatelé na tajuplnou akci do místního pivovaru.

Martinský trh

KDY: 5. listopadu od 8 do 12 hodin

KDE: Police nad Metují

Trh na Masarykově náměstí v Polici nad Metují. Konání bude spojeno s dopravními omezeními v centru města (od 4.11. od 20 hod. do 5.11. do 15 hod. bude uzavřeno náměstí a přilehlé ulice).

Vepřové hody

KDY: 5. listopadu od 8 do 14 hodin

KDE: na nádvoří Valdštejnského zámku v Jičíně



Jitrničky, jelítka, prejt i prdelačka budou vonět celým městem až k lesu Řáholci. Vezměte přátele, kamarády, babičky, dědečky i dětičky a přijďte nahlédnout do tajemství chutí vepřových specialit, ochutnat a nakoupit. Můžete se těšit na ukázkyvýroby tlačenek, jitrnic a dalších zabíjačkových specialit, na ochutnávku a prodej zabíjačkových specialit, doprovodný program pro dospělé i dílničky pro děti.

Nebude chybět čepované pivo, pečivo i víno. „Vstup na akci je zdarma, tak přijďte potěšit vaše bříška!“ zvou organizátoři. Výtěžek z tomboly podpoří APROPO neziskovou organizaci podporující se a starající se o děti i dospělé osoby s postižením.

Řemeslný kurz vás naučí zimní krajku

KDY: 5. listopadu od 9:30 do 16 hodin

KDE: Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí, čtyři historické domky na náměstí Míru

ZA KOLIK: 490 korun (včetně materiálu)

Již tradiční podzimní kurz paličkování, na kterém si pod vedením zkušené lektorky dle připraveného podvinku zhotovíte krajku. Budete pracovat s různými materiály podle vaší chutě a dovedností. Kurz je určený pro pokročilé i začátečníky. Přihlášky a bližší informace: Marcela Hovadová, marcela-ho@email.cz, 604 442 870.

Noční prohlídka na Bílé věži

KDY: 5. listopadu

KDE: Hradec Králové



Zpříjemněte si první sobotu v měsíci pohledem na zapadající slunce a do noci se probouzející město v podzimní atmosféře z dominanty Hradce Králové renesanční Bílé věže. V tento den bude věž otevřena nepřetržitě do 22.00 hodin. Poslední vstupy jsou možné ve 21.00 hodin.

Borovské strašidlení

KDY: 5. listopadu od 18 hodin

KDE: Borová



Obec Borová zve všechna strašidla, lesní víly a jiné bubáky na Borovské strašidlení. Letos budou opět dvě stezky. Starty obou stezek jsou tentokrát časově oddělené. První stezka je vhodná pro menší děti a kočárky. Startovat lze postupně ve skupinách od 18:00 do 18:30 hodin. Od 19:00 hodin lze vycházet na stezku číslo dvě, která je určená pro ty, kteří se chtějí bát. Není vhodná pro malé děti. Bubáci zde budou lekat, škodit a nehezky vypadat. Obě stezky začínají v parku u kaple.

Od 19 hodin bude také v sále kulturního domu bubupárty -diskotéka a občerstvení pro všechna malá i velká strašidla. Všichni, kdo budou mít bubákovský kostým, si odnesou malou odměnu. „Tentokrát poprosíme i rodiče, aby nám pomohli a na tento rej se řádně vystrojili,“ nabádají organizátoři.

Hrad Pecka zve na poslední prohlídky, šermíře a tance

KDY: 5. listopadu od 10 hodin

KDE: Pecka



Poslední příležitost prohlédnout si Hrad Pecka nastane v sobotu 5. listopadu! Od 10 do 16 hodin budou probíhat komentované prohlídky hradu. Ve 13 a v 15 hodin vystoupí šermíři ze skupiny historického šermu, tance a jiných nepravostí Sinister (právě s těmi nepravostmi). „Těšíme se na vás. Přijďte si s námi užít poslední otevřený den,“ zvou pořadatelé.

Sandra Pogodová pobaví Opočno

KDY: 6. listopadu

KDE: Opočno

Kodymův národní dům v Opočně přivítá oblíbenou a vtipnou herečku Sandru Pogodovou. Její beseda s názvem Úhel pohledu se uskuteční tuto neděli 6. listopadu od 18 hodin. Cena vstupenky je 350 korun, předprodej v místním infocentru. Přijďte se pobavit a inspirovat.

Slavní pohledem Břetislava Kužela

KDY: od 5. do 12. listopadu

KDE: Jičín



Milovníci umění jsou zváni na jedinečnou prodejní výstavu obrazů jičínského rodáka Břetislava Kužela, a to od 5. do 12. listopadu denně od 15 do 18 hodin v sále židovské školy v Jičíně. Vernisáž se uskuteční v sobotu od 17 hodin.

Halloween na zámku

KDY: 6. listopadu v 17:30 hodin

KDE: Hořice

Spolek Strozzi ve spolupráci s Městským muzeem Hořice a Rodinným centrem Konvička pořádá akci s názvem Zámecký Halloween. Na nádvoří zámku a v prostorách tvrze bude připravena tajemná strašidelná stezka.Na místě bude možnost zakoupit malé občerstvení. Vstupné je dobrovolné.

Ženy ženám - sbírka novorozeneckého oblečení pro náchodskou porodnici

KDY: 5.listopadu v 9 hodin

KDE: T. J. Sokol, Tyršova 207 Náchod



V sobotu 5. listopadu 2022 se od 9:00 do 13:00 hodin uskuteční v T.J. Sokol Náchod akce Ženy ženám - sbírka novorozeneckého oblečení pro porodnici Náchod.

Halloweenská party

KDY: 5. listopadu v 17 hodin

KDE: SVČ Déčko, Zámecká 243 Náchod

ZA KOLIK: v kostýmu 50 Kč, bez kostýmu 80 Kč

Středisko volného času Déčko vás zve v sobotu do klubu Déčko, kde se uskuteční Halloweenská party.