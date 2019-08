Noční prohlídky na Humprechtu

KDE: Zámek Humprecht, Sobotka

KDY: 16. a 17. srpna od 20 hodin

ZA KOLIK: 100/60 korun

Opět po roce se v nočních hodinách otevře veřejnosti lovecký zámek na Sobotkou. V pátek i v sobotu vyrazí první návštěvníci na prohlídku ve 20 hodin, ti poslední pak opustí zámecké prostory až před půlnocí. Doporučujeme rezervaci předem na humprecht-rezervace@email.cz, v minulých letech byly vstupenky rozebrány předem.

Kozí mejdan

KDE: Milkovice u Libáně

KDY: 15. - 17. srpna

ZA KOLIK: zdarma

Tři dny míru a muziky u Libáně

Spolek přátel koz pořádá od středy do soboty již 19. ročník kulturně společenské slavnosti Kozí mejdan. Letošní ročník, který se koná jako vzpomínka na 50. výročí legendárního Woodstocku, se opět uskuteční na samotě Milkovice nedaleko Libáně. Tato tradiční oslava svobodomyslného života i nadále zůstává akcí bez stánkařů, dealerů, reklam, ochranek a plotů. Je zajištěna vegetariánská kuchyně, pekařské výrobky i další potřebné občerstvení. Program se zásadně tvoří až za pochodu, šanci tu dostanou všichni muzikanti, divadelníci, básníci a další příchozí umělci. Stanovat můžete mezi stromy v sadu nebo na okolních loukách.

Hrubá pouť

KDE: Masarykovo náměstí a Jírovy sady Nová Paka

KDY: 16. - 18. srpna

ZA KOLIK: na doprovodný program 80 korun

Tradiční novopacká pouť s uličkou staročeských řemeslných stánků, atrakcemi, doprovodným programem a občerstvení, se o víkendu chystá v Nové Pace. Hrubá pouť se koná na Masarykově náměstí, doprovodný program pak v Jírových sadech. Tam se objeví dvojník Waldemara Matušky, kapela Matylda nebo muzikanti až z mexika.

Česká Tourist Trophy

KDE: závodní okruh v Hořicích

KDY: 17. a 18. srpna

ZA KOLIK: sobota 150/50, neděle 300/50 korun

Vedle legendárních "zatáček" se jedná o druhý závod, který se jezdí na známém hořickém okruhu. Milovníci jednostopých vozidel by si tuto událost neměli nechat ujít. Jezdci se utkají v sedmi kategoriích a diváky podél trati jistě čeká adrenalinový zážitek. Přijeďte podpořit české závodníky v souboji se zahraniční konkurencí.

Koncert na hradě Trosky

KDE: Hrad Trosky, Troskovice

KDY: 17. srpna od 18 hodin

ZA KOLIK: 120 korun

Přijďte se podívat na druhý ročník akustického festivalu přímo mezi hradbami majestátních Trosek. Očekávat můžete nevšední atmosféru spojenou s krásným místem a velkou zásobou muziky. Na místo činu se po loňském pilotním ročníku vrací chlumecká kapela Alchymie. S nimi se na hradě představí Vinc, Pamflet a Něco chybí. Akce začíná v 18 hodin, za vstupenku zaplatíte 120 korun. Slibovaný hudební zážitek je možné spojit s pozorováním západu slunce nad Českým rájem.

Koncert kapely Jelen

KDE: Zámecký park Lázně Bělohrad

KDY: 16. srpna, od 20.30 hodin

ZA KOLIK: 350 korun/ předprodej 300

Do Zámeckého parku v Bělohradu míří Jeleni. Tedy, v pátek tu zahraje populární česká kapela Jelen. Skupina hraje písně z vlastní tvorby vycházející z populární hudby jako je country, folk, bluegrass a blues. Přijďte si zabroukat známé písně jako Magdaléna nebo Nebe nad Prahou.

Jarmark v Bačalkách

KDE: Bačalky u Libáně

KDY: 17. srpna od 14 hodin

Pokud ještě nemáte program na sobotu, pak určitě můžete vyrazit do Bačalek. „Od 14 hodin za pivnicí U Bači již podeváté pořádáme bačalské selské trhy, kde se naši občané a chalupáři představí též jako zdatní pěstitelé, chovatelé, řemeslníci, cukráři a zároveň prodavači svých produktů. Jako na pravém tržišti se také lidé potkají se svými známými, pohovoří o tom, co je u nich nového. Po sousedsku popijí v naší hospůdce chladného zlatavého moku a zkrátka prožijí hezké odpoledne,“ zve starostka Pavlína Kaprasová. Tím ale sobota na Bačalkách neskončí. Od 21 hodin je připraveno letní promítání, tentokrát s komedií Bajkeři. „Přijeďte nasát atmosféru venkova,“ vzkazuje starostka.

Poletíme? zahrají na Prachově

KDE: Turistická chata Prachov

KDY: 17. srpna od 19 hodin

ZA KOLIK: 350 korun/ předprodej 300

Poletíme? je česká turbo-šanson kapela, kterou založil v roce 2007 brněnský výtvarník a písničkář Rudolf Brančovský. Hudba je založená hlavně na zvuku banja, které bylo pro písničky Rudolfa Brančovského novinkou. Netají inspiraci kapelou Buty, Trabandem či Ivanem Mládkem. Teď přijíždí zahrát do srdce Prachovských skal.

Hodina duchů

KDY, KDE a ZA KOLIK:

17. srpna od 19 hodin, Letní kino na Boháňce, 260 korun

18. srpna od 20 hodin, Zámecký park Lázně Bělohrad, 150 korun

Divadlení duchové o víkendu hned dvakrát

Zajít si do letního kina není až takový problém, ale divadelních představení pod širým nebem přeci jen není až tolik. O nadcházejícím víkendu máte takovou šanci hned dvakrát. V sobotu od 19 hodin v letním kině na Boháňce a v neděli od 20 hodin v bělohradském zámeckém parku můžete zhlédnout komedii Hodina duchů, ve které se představí Bořek Slezáček či Eva Decastelo. Už jste určitě někdy slyšeli termín cítit se jako v sedmém nebi. Jaké to asi je v takovém šestém nebi nebo pátém?A co se stane, když se na jednom místě sejdou duchové modelky, fotbalisty, bankéře a důchodce?