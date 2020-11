KDY: kdykoliv

KDE: Grada

ZA KOLIK: 145 Kč

V nakladatelství Grada vyšla těchto dnech novinka „15 minut denně bez fitka“. Chcete se dostat do lepší fyzické kondice a vypracovat si perfektní postavu, ale zároveň vás odrazuje představa trávení dlouhých hodin v posilovně? To navíc ani v těchto dnech není kvůli pandemii koronaviru možné. Zkušený fitness trenér Tom Holland vám ukáže, že nejde o to, jak dlouho a kde cvičíte, ale o to, jak cvičíte. Ve své knize využívá své znalosti a zkušenosti, které získal jako fitness trenér, vyvrací stále opakované mýty o cvičení a nabízí čtenářům zvládnutelnou formu cvičení pro každého 30 pětiminutových sad cviků zaměřených na všechny části těla, které můžete dělat, kdykoliv a kdekoliv chcete.