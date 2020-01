KDY: neděle 26. ledna

KDE: Zimní stadion, Nová Paka

ZA KOLIK: zdarma

V neděli 26. 1. 2020 budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou. BK Nová Paka ve spolupráci s Českým hokejem pořádá na zimním stadionu v Nové Pace akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku z bruslení si každé dítě navíc domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy. Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4–8 let a jejich rodiče. Jedná se o akce, při nichž mají děti unikátní příležitost seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče mají možnost se detailně seznámit s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu, a jaký je přínos ledního hokeje pro jeho fyzický a osobnostní rozvoj.



Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí lyžařská helma a rukavice). Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na Aleše Půlpána (tel.: 604853162) s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.