KDY: 4. a 6. února

KDE: knihovna Jičín

ZA KOLIK: 50/30 korun

Do jičínské knihovny se tento týden nastěhují dva šlechtici. V úterý můžete od 17 hodin vyrazit do Galerie radosti na vernisáž výstavy digitálních fotokoláží Jitky Pírkové, jejichž hlavním objektem je osobnost Albrechta z Valdštejna. Úvodní slovo přednesou Eva Bílková a Jaromír Gottlieb. Výstava bude přístupná až do konce února.

Rádi byste se dozvěděli něco nového? Pak vězte, že již tento čtvrtek můžete od 15 hodin zavítat na přednášku Jana Luštince. Ten se bude věnovat osobě Jana Nepomuka hraběte Harracha. Albrecht z Valdštejna bude v centru dění znovu ve čtvrtek 27. února, kdy o něm bude přednášet Zdeněk Beneš. Vstupné na přednášky činí 50 korun, senioři platí o dvacku méně.