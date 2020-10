Regionální muzeum a galerie zve na Podzim s archeologií

Návštěvníci se mohou těšit na výstavu Archaeocentrum pohledem fotografa, zajímavý přednáškový cyklus a také na Mezinárodní den archeologie. Výstava „ArchaeoCentrum pohledem fotografa“ je otevřená až do 25. října ve výstavní chodbě muzea, denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Mezinárodní den archeologie se uskuteční 10. října od 13 do 17 hodin.

Muzeum, galerie, sbírka. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com