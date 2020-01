KDY: středa 15. ledna

KDE: knihovna Jičín

ZA KOLIK: 30 korun

V průběhu loňského léta se po Jičíně začala šířit zpráva o tom, že místní dálkový plavec Michal Slanina překonal kanál La Manche. Devětadvacetiletý učitel biologie a tělocviku trasu z Velké Británie do Francie plaval 12 hodin a 15 minut. Přijďte si poslechnout jeho poutavé vyprávění o splněném plaveckém snu, ke kterému jej inspiroval dokument o Františku Venclovském, ve středu od 18 hodin do jičínské knihovny. Díky svému výkonu je Michal horkým adeptem na cenu Sportovec města Jičína 2019. Hlasovat ve výroční anketě a podpořit tak své favority můžete do 20. ledna.