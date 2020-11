KDY: v pondělí, úterý, středu od 9 do 17 hodin a pátek od 9 do 16 hodin

KDE: Denisova ulice, Jičín

Knihovna Václava Čtvrtka otevřela výdejní okénko na hlavní budově knihovny v Denisově ulici 400. Slouží k výdeji předem objednaných výpůjček a k vracení knih, a to vždy v pondělí, úterý, středu od 9 do 17 hodin a pátek od 9 do 16 hodin. Jak objednávat knihy? Nejlépe přes online katalog, případně telefonicky 493 532 833, nebo e-mailem knihovna@knihovna.jicin.cz.

Knihovna prosí čtenáře, aby si objednané výpůjčky vyzvedávali, až po potvrzení objednávky.