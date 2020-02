KDY: 31. ledna a 4.-7. února

KDE: K-klub Jičín

Jako každoročně připravuje jičínský K-klub program pro děti od 7 do 15 let na den pololetních prázdnin. Jde o sportovně hrací den, který se letos ponese v duchu Yettiho. Za cenu 250 korun mají děti zajištěný program, oběd, drobnou odměnu a spoustu zábavy.

Hned první týden v únoru si budou školáci na Jičínsku užívat jarní prázdniny. Pokud se nechystáte odjet na rodinnou dovolenou na hory, můžete děti poslat třeba na jeden z výletů, které organizuje jičínský K-klub. O děti bude postaráno a ještě si užijí spoustu legrace. Volná místa zbývají na pondělní výlet do sklárny v Harrachově, který bude spojen s bobování nebo vycházkou k Mumlavským vodopádům. Ve čtvrtek se skupina vydá vlakem z Jičína do Turnova a poté pěšky přes rozhlednu Hlavatice a hrad Valdštejn na bowling do Sedmihorek. Pro zvídavé jedince je pak ideální páteční program na hvězdárně, kdy nebudou chybět fyzikální pokusy a pozorování oblohy. Cena 200-500 korun.