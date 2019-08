Galerie Rumcajsův svět Radka Pilaře

KDE: Valdštejnovo náměstí Jičín

KDY: víkendy celoročně, v létě denně 9-17 hodin

ZA KOLIK: 20 korun

Bez Rumcajse by Jičín nikdy nebyl tím, čím je dnes. Najít Řáholec není tak jednoduché, ale za loupežníkem a jeho rodinou se můžete vydat přímo do jičínského zámku. Na arkádovém nádvoří naleznete vchod do interaktivní galerie Radka Pilaře. Jedná se o svého druhu jedinečnou expozici v České republice pro rodiny s dětmi, kde se rázem malí i velcí ocitnou v prostředí příběhů o známém loupežníkovi.

Atrakci v arkádovém nádvoří zámku na Valdštejnově náměstí tvoří interaktivní modely s pohádkovými motivy, které mohou lidé pomocí důmyslných mechanismů sami uvádět do pohybu. A pokud byste stále neměli Rumcajse dost, jen kousek od náměstí se nachází Rumcajsova ševcovna.