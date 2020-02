KDY: čtvrtek 6. února

KDE: sokolovna Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: 70-80 korun

Bydlíte v okolí Bělohradu a rádi byste tento týden vyrazili do kina? Pak pro vás máme skvělou zprávu. V rámci jarních prázdnin připravilo Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad filmový den. Ve čtvrtek tak můžete do místní sokolovny vyrazit hned na tři promítání. V 10 hodin vše odstartuje pro děti animovaný film Toy story 4. Milovníky rychlých aut a akce potěší od 14 hodin promítání filmu Rychle a zběsile: Hobbs and Shaw a vše od 19 hodin zakončí česká komedie Přes prsty. Aby byl filmový zážitek ještě o něco lepší, bude připraveno tradiční občerstvení ve formě popcornu a limonády.