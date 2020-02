KDY: středa 26. února od 19 hodin

KDE: biograf Jičín

ZA KOLIK: 100 korun

Peter Chalupianský je mladý cestovatel a filantrop. Je mu teprve 28 let a již dokázal získat přes dva miliony korun pro desítky lidí s handicapem. Vydal populární knížku Odposlechnuto v Praze a uspořádal téměř 90 cestovatelských stand-upů po celé České republice. Přijďte si zítra poslechnout, co vše lze zažít za 24 dní ve Vietnamu, kam vyrazil pouze s krosnou a kámošem. Naprosto na blind, bez předchozí zkušenosti urazili 400 km na skůtru po Ha Giang Extreme North Motorbike Loop. Navštívili největší města. Ochutnali spoustu jídel. Nechali se oškubat vychytralými prodejci a omylem okradli lotyšské turisty. Užijte si zkrátka netradiční cestovatelské vyprávění o cestě do Vietnamu. Veškerý výtěžek bude darován konkrétní osobě s handicapem z Jičína. Vstupné činí 100 korun. Vedle spousty zážitků si domů odnesete i skvělý pocit u srdce.