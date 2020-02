KDY: úterý 4. února od 10 hodin

KDE: kulturní sál lázní, Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: 100 korun

Jarní prázdniny přímo lákají k dobrodružství. Vydejte se dnes v 10 hodin s dětmi na kouzelnickou show do bělohradského kulturního sálu lázní. Prožijete velkou kouzelnickou cestu kolem světa s Pavlem Kožíškem. Poletíte na výlet letadlem a v každé zemi, kde přistanete. budou čekat typická a originální kouzla dané země. Děti budou čarovat přímo na jevišti a také se některá kouzla naučí.

Určeno divákům od 3 do 12 let, ale bavit se budou i dospělí. Za vstup na hodinové představení zaplatíte 100 korun.