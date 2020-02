KDY: čtvrtek 27. února

KDE: biograf Jičín

ZA KOLIK: vyprodáno

Ve čtvrtek 2. března 1978 vzlétl do vesmíru v kabině sovětské kosmické lodě Sojuz 28 první československý kosmonaut Vladimír Remek. Byl historicky prvním nesovětským a neamerickým kosmonautem. Československo se ten den stalo třetím státem světa, který měl ve vesmíru svého občana. Jak výběr a výcvik prvního Evropského kosmonauta probíhal a jak dopadl jeho osmidenní let na sovětskou orbitální stanici Saljut-6, se můžete dozvědět na této besedě Vladimírem Remkem. Besedou bude provázet populizátor kosmonautiky z české kosmické kanceláře Milan Halousek.

Pozor, beseda je vyprodána. Pokud jste si nezajistili vstupenku v předprodeji, do sálu se bohužel nedostanete.