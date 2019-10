KDY: do 20. října

KDE: Regionální muzeum Jičín

Už jen do neděle můžete ve výstavní chodbě jičínského muzea zhlédnout výstavu Jak semena putují krajinou. Zjistíte tu, že semena mají celou řadu možností, jak se posunout co nejdál od mateřské rostliny. Pomáhá jim v tom působení větru a vody či pohyb živočichů. Výstavu do Jičína zapůjčila Správa Krkonošského národního parku.V neděli od 15 do 17 hodin navíc můžete zavítat i do závěrečné semínkáry. Přebývají vám semínka z vaší zahrady? Přijďte je do muzea vyměnit za jiná! Své záhonky navíc můžete obohatit i o semena od firmy Planta Naturalis z Markvartic. Ti, kteří se do burzy semen zapojí mají vstup na výstavu zdarma.