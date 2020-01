KDY: do neděle 12. ledna

KDE: galerie Jičín

ZA KOLIK: 45/20 korun

Dobové pohlednice Jičína a jeho blízkého okolí z rozsáhlé sbírky Karla Čermáka, regionálního historika, sběratele a autora vlastivědných publikací z Jičínska a Českého ráje, můžete již jen do neděle obdivovat v jičínské galerii.

Výstava rozsáhlé sbírky dobových pohlednic Jičína a jeho okolí, zavede návštěvníka nejen do míst, která dobře zná, ale i do míst, z nichž některá již v Jičíně nenalezne, nebo do míst, jež jsou dnes, po více než 100 letech, změněna k nepoznání. Všechny však dýchají atmosférou dob dávno minulých, kterou navíc dokreslují zajímavé komentáře z pera historika znalého i těch nejdrobnějších reálií Jičína. Takže se můžete dozvědět spoustu zajímavostí.