KDY: 26. prosince - 31. prosince

KDE: muzeum Prachov

ZA KOLIK: 25 korun

Muzeum přírody Český ráj opět zve na tradiční výstavu betlémů. Navštívit jí můžete až do Silvestra a to denně od 13 do 16 hodin. Navíc si budete moci sami vytvořit voskový zvoneček v minidílně nebo třeba zakoupit Prachovský betlém.