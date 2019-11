KDY: 17. listopadu

KDE: divadlo Sobotka

Sobotka si v neděli připomene významné výročí a fakt, že již 30 let můžeme svobodně volit, cestovat a hlavně si můžeme myslet a říkat, co chceme. Jak se žilo před listopadem, připomene v soboteckém divadle na náměstí slavnost se zajímavými hosty. Od 15 hodin to bude dokument o období plném politické nesvobody, zničených lidských osudů, ale i front na banány, chybějícího toaletního papíru, devizových příslibů a zavřených hranic, který doplní pěvecký spolek Stojmír-Bendl. Sobotka si v neděli připomene významné výročí a fakt, že již 30 let můžeme svobodně volit, cestovat a hlavně si můžeme myslet a říkat, co chceme. Jak se žilo před listopadem, připomene v soboteckém divadle na náměstí slavnost se zajímavými hosty. Od 15 hodin to bude dokument o období plném politické nesvobody, zničených lidských osudů, ale i front na banány, chybějícího toaletního papíru, devizových příslibů a zavřených hranic, který doplní pěvecký spolek Stojmír-Bendl. Následně proběhne beseda s bývalým ministrem obrany ČR a velvyslancem ČR při NATO Jiřím Šedivým. Ten zavzpomíná na své dospívání v rodině, kde otec po propuštění z vězení pracoval např. jako lesní dělník, řidič nebo čistič oken. Na své dětství v komunismu i na prožité násilí na Národní třídě 17. listopadu 1989 vzpomene tehdejší vysokoškolačka a dnešní ředitelka společnosti Google pro Českou republiku, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko Táňa le Moigne. „Proběhne rovněž křest nové lavičky svobody, jež byla zakoupena z výtěžku Třešňového jarmarku a o-zdobí lípu republiky zasazenou ke 100. výročí země,“ zve organizátorka akce Barbora Š. Stašková. Na závěr komponovaného večera si účastníci mohou zakoupit svíčku a v symbolický čas 17.11 ji zapálit v prostoru kašny za doprovodu kytary Kamila Šislera a zpěvu listopadových písní i národní hymny.