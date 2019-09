KDY: 26. září od 20 hodin

KDE: Masarykovo divadlo Jičín

ZA KOLIK: 300 korun

Vandrácká výprava herců Pavla Lišky, Jana Révaie a režiséra a kameramana Hynka Bernarda začala v Panamě a pak si to už tito tři Vagamundos zamířili do Kostariky. Nenechte si ujít vyprávění o jejich dobrodružství na dvou kolech. Pavel Liška a Jan Révai vám řeknou vše, i to, co nemohlo být v televizi. Cestopisná přednáška plná zajímavých postřehů i humoru začíná ve čtvrtek ve 20 hodin v jičínském Masarykově divadle. Vstupenky za 300 korun jsou k mání.