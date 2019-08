Přednáška o filatelii

KDE: kulturní sál lázní Lázně Bělohrad

KDY: 20. srpna od 19 hodin

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Zajímá vás sbírání poštovních známek nebo byste se o tomto legendárním koníčku rádi dozvěděli něco více? Pak si nenechte ujít přednášku zkušeného filatelisty Jiřího Marvana z Hradce Králové. V Lázních Bělohradu vás nejen zasvětí do tajů filatelie, ale připraví k nahlédnutí i některé známky ze své sbírky. Co takový filatelista začátečník potřebuje, jak a co sbírat a na co si dát pozor? To všechno prozradí od 19 hodin v kulturním sále lázní.