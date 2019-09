KDY: 4. září od 19 hodin

KDE: Kulturní sál lázní, Lázně Bělohrad

ZA KOLIK: 50 korun

Marta Kubišová září již desítky let na českém hudebním nebi. Kdo by neznal písně Modlitbu pro Martu nebo Nechte zvony znít. Přijďte si ve středu od 19 hodin do kulturního sálu lázní v Lázních Bělohradu poslechnout přednášku významného českého hudebního kritika Jiřího Černého o této herečce a zpěvačce. Mluvené slovo doplní i hudební ukázky. Vstupné 50 korun.