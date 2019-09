KDY: 21. září

KDE: areál Máchovka Nová Paka

ZA KOLIK: 450/50 korun

V okolí Nové Paky se pojede 16. ročník cyklomaratonu. Závodníci mají na výběr ze dvou tratí – 34 a 51 km. Připraveny jsou také závody pro děti od tří do dvanácti let. Registrace je možná přímo pod sjezdovkou Máchovka od 8 do 10 hodin, startovné činí 450 korun, dětí jezdí za 50. Přijďte se ještě projet, než přijde čas na lyže.