KDY: 12-15. září

KDE: Linderova ulice, Jičín

O pohádkovém festivalu se tradičně otevírají dveře do světa jičínských železničních modelářů. Jejich klubovnu naleznete v Linderově ulici, hned pod náměstím. Obdivovat do detailů propracované kolejiště můžete ode dneška až do neděle. Zkrátka ideální zábava pro nadšence do vláčků.

čt-so 9-17hodin, ne 9-15 hodin