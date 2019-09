KDY: 7. září od 18 hodin

Když bydlíte ve větším městě, pak většinou není problém si občas zajít do divadla. Pro obyvatele menších obcí to však většinou znamená právě cestu do města, což mnohé může odradit. Ne tak dnes. Od 18 hodin se v hostinci v Markvarticích chystá divadelní představení Škola malého stromu. Ve hře o malém indiánském chlapci ze světa, kde stromy mluví a vítr zpívá se představí Iveta Dušková a Petra Bílková. Členové divadelního souboru jičínského K-klubu se od 20 hodin představí se svou hrou Stará historie v muzeu v Železnici. Komedie z pera Julia Zeyera promění večer prostory vlastivědného muzea v italské Benátky.