KDY: 25.12 - 5. 1.

KDE: kostel sv Ignáce, Jičín

Kostel sv. Ignáce, nejstarší jičínský svatostánek, opět zve na výstavu betlémů.

Zavítat tam můžete v následující dny:

25.12.2019 od 14:00 do 15:45 hodin

27.12.2019 od 15:00 do 17:00 hodin

28.12.2019 od 16:00 do 18:00 hodin

29.12.2019 od 16:00 do 18:00 hodin

1.1.2020 od 16:00 do 18:00 hodin

3.1.2020 od 15:00 do 17:00 hodin

4.1.2020 od 16:00 do 18:00 hodin

5.1.2020 od 14:00 do 15:45 hodin