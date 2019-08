Komentovaná prohlídka Jičína

KDE: sraz na arkádovém nádvoří jičínského zámku

KDY: 12. srpna v 10 hodin

Budete se v pondělí dopoledne pohybovat v centru Jičína? Tak si nenechte ujít komentovanou prohlídku města! Odlehčenou procházku po Jičíně absolvujete se zaměstnancem místního informačního centra. Dozvíte se spoustu zajímavých informací a stát vás to nebude ani korunu. Akce je součástí programu Prodloužených víkendů a účast na procházce je zcela zdarma. Zajímá vás, jak je to s tím Řáholcem? Tak přijďte a zjistíte, že to není až tak jednoduché.