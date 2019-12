KDY: 11. a 12. prosince

KDE: náměstí Nová Paka

Dobroty od řezníků, speciality od kuchařů, sladkosti od cukrářů a dobrůtky od pekařů, nejen to čeká návštěvníky 20. ročníku Vánočních trhů, která pořádá Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace na Masarykově náměstí 11. a 12. prosince v době od 8.30 do 18 hodin. Připravena bude výstava zdařilých výrobků a prací žáků školy, pestrý doprovodný program s módní přehlídkou, nebude chybět ani prodej výrobků partnerských škol. Prostě si to nenechte ujít.