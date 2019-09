Toy Story 4: Příběh hraček

Kde: Biograf Český ráj Jičín

Kdy: 3. září od 17 hodin

Za kolik: 110 korun

Dětem už prázdniny sice skončily, to ale neznamená, že skončila i veškerá zábava. Vezměte své ratolesti na začátku školního roku do kina.

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.