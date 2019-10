KDY: 7. října od 18 hodin

KDE: Protní sál, zámek Jičín

Vrch Čeřovka je cennou lokalitou pro Jičín a jeho okolí. Vše kolem nás se ale vyvíjí a proto bude nutné zaujmout stanovisko ohledně budoucnosti tohoto území. Jak byste rádi viděli Čeřovku vy? Měla by se více zapojit do společenského života, být součástí turistického ruchu, nebo by měla být spíše pro místní? Přijďte říct svůj názor na druhou veřejnou diskuzi na toto téma, která se koná v pondělí od 18 hodin v Porotním sále zámku. Setkání připravuje město Jičín ve spolupráci s Komisí životního prostředí a ekologie.