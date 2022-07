Ladislav Tomáš,

předseda odboru KČT Třebíč

Pohled z výšky na Dalešickou vodní nádrž.Zdroj: Jaroslav Loskot

„Rádi chodíme okolo Dalešické přehrady. Vlakem se dopravíme do Vladislavi (železniční stanice Vladislav leží na trati Třebíč - Brno - pozn. aut.), odkud se vydáme po červené turistické značce po jedné straně přehrady. Zde je několik pěkných vyhlídek na přehradu a zřícenina hradu Holoubek. U Stropešína přejdeme most přes přehradu a za ním se vydáme po zelené značce druhou stranou přehrady. Čekají nás Kozlovské skály, kde je vyhlídka. Pod nimi je zřícenina hradu Kozlov, ze které se při nízkém stavu vody stává poloostrov a dá se tam i přejít. Dále je trampská vyhlídka s pomníkem trampů Maxův kříž. Cestou do cíle můžete navštívit další vyhlídky, známá je Halířka a kousek před Vladislaví, kam se vracíme na vlak, je vodopád na Klíčku.“