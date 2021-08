Spousta žen tvrdí, že se jim s narozením dítěte změnil život o sto osmdesát stupňů. Jak to tři čtvrtě roku od porodu vnímáte vy?

Určitě se toho hodně změnilo, ale některé věci zůstaly stejné. Třeba já. (smích) Mám pořád své sny, cíle, plány, koníčky… bez ohledu na to, jestli jsem maminka, nebo ne.

Přesto, existuje něco, co jste musela s narozením dcery definitivně opustit?

Dočasně všechny oblíbené koníčky. (smích) Ale postupně se k nim zase vracím.

Na začátku těhotenství jste zdolala nejvyšší horu Afriky. Chystáte se ještě někdy na něco podobného?

V dohledné době určitě ne. Zdoláním Kilimandžára jsem si splnila určitý životný sen – cíl. A teď už se můžu věnovat úplně jiným věcem. Vlastně je skvělé, že jsem ještě něco takového stihla před dětmi.

Co vás na mateřství nejvíc překvapilo, s čím jste absolutně nepočítala?

Mnoho věcí víte od kamarádek, teoreticky, ale pak když to skutečně přijde, stejně vás to překvapí. Jsou prostě věci, které si musíte zažít. Nejhorší na tom všem je asi ten spánkový deficit. Mám pocit, že když je člověk nevyspalý, má určitým způsobem zatemnělý mozek, a i malé problémy vidí jako něco nepřekonatelného. Musíte si v hlavě prostě nastavit, že je to jen období a že to přejde.

Když potřebujete s něčím poradit, komu voláte jako první? Kamarádkám?

Ano, volám kamarádce Nikol, která má o dva měsíce starší dítě a to, co prožívám já, prožívala před velmi krátkou dobou také. Je fajn mít kolem sebe kamarádky, které jsou ve stejné životní fázi. Takových mám teď kolem sebe opravdu hodně.

Dceři jste s manželem dali jméno Meda, měli jste ale vybrané i jiné jméno. Můžete ho prozradit?

Měli jsme vybraná dvě jména a rozhodovali jsme se, které z nich dáme. Já osobně byla už delší dobu přesvědčená, že to bude Meda, tak nějak jsem to vnitřně cítila. Druhé jméno asi prozrazovat nebudu, co kdyby přece jenom ještě někdy bylo aktuální. (smích)

V poslední době si dala spousta vašich kolegyň na Instagram fotku, jak kojí své dítě, aby vyjádřily podporu jiným matkám, že je to normální a běžná věc. Jaký názor na to máte?

Přijde mi, že je kolem toho zbytečně moc povyku. Ať si každý dělá, co chce. Kdo může, ať kojí, kdo nemůže nebo nechce, ať nekojí. Děti určitě zvládnou v dnešní době obě varianty a nemyslím si, že by to mělo nějaký extra vliv na kvalitu jejich života. Nemám ráda, když se tím někdo povyšuje nad ostatními nebo když tím naopak někdo opovrhuje. Pořád je to úplně přirozená věc, která patří k životu.

V jednom rozhovoru před pár lety jste zmínila, že nejste úplně hospodyňka roku. Změnilo se to trochu s narozením dcery?

Trochu. (smích) O domácnost se postarám, ale není to moje nejdůležitější náplň času ani života. Vaření mě stále nebaví, a tak nějak ho považuju za ztrátu času, ale občas se překonám. Jinak manažersky zvládám úplně všechno – dítě, práci, manžela i domácnost. Maminky jsou vlastně nejlepší manažerky na světě.

Jak máte doma s partnerem vůbec rozdělené role?

Tak nějak přirozeně. Já se starám o domácnost a Medu, Ondřej víc pracuje a financuje naše společné aktivity. Jsem poměrně emancipovaná, ale zároveň ctím rozdělení mužské a ženské role.

Ondřej má z předchozího vztahu už jednu dceru. Nemá občas tendenci vás jako prvorodičku v některých věcech poučovat?

Ne, to téměř vůbec. Mezi holkama je přece jenom dvacetiletý věkový rozdíl, takže si mnoho věcí nepamatuje. Myslím, že je to pro něj po tolika letech skoro jako poprvé. Jediný rozdíl vidím v tom, že si uvědomuje, jak dítě hrozně rychle vyroste. Já občas ztrácím nervy a on je pořád nad věcí.

Plánujete se po rozvolnění vrhnout zpět do práce v komunikační agentuře, nebo si chcete raději užívat dceru?

V tomto směru na žádné rozvolnění čekat nemusím, protože naše agentura fungovala stejně i v době covidové. Specializujeme se na kampaně na sociálních sítích a ty jsou teď podstatný komunikační kanál, všechno se řeší online. Pracuju pořád i s dcerou, žádnou zásadní pauzu jsem, myslím, neměla. Když máte vlastní firmu, nedá se jen tak říct, že jdete na rodičovskou.

Modeling už jste pověsila na hřebík, nebo vás ještě někde uvidíme?

Modeling už je pro mě jen takové zpestření, koníček. Modelingu jsem si ve své době užila dost. Procestovala jsem půl světa a cítím se v tomto směru naprosto naplněná.

Některé ženy na rodičovské vůbec nic nestíhají, hlavně tedy péči o sebe. Jak to v tomto směru máte vy?

Taky dost často nestíhám, ale čas na sebe se snažím najít si i tak. Když ho nemám, necítím se šťastná. Snažím se to vymyslet a zorganizovat, abych si mohla jít i zacvičit, do kanceláře, na schůzku… Občas pohlídá Ondřej, občas chůva, někdy rodiče.

Když jste měla přehlídky či společenské akce, musela jste se líčit každý den. Jak často se líčíte teď?

Když nemusím, tak se téměř nelíčím. Myslím, že základ krásy je stejně v hezké zdravé pleti. Ale samozřejmě když jdu mezi lidi, snažím se lehce nalíčit. Už léta jsem ambasadorkou značky Armani Beauty a jejich produkty jsou absolutní špička, ráda zkouším i jejich novinky.

Podařila se vám po porodu už shodit všechna kila?

Zatím ještě ne. Myslela jsem si, že to dolů půjde daleko rychleji, ale nějak to drhne. (smích) Pracuji na tom, ale nijak se z toho nehroutím. Všechno má svůj čas.

Předpokládám, že další miminko si teď ještě představit neumíte, mám pravdu, nebo se mýlím?

Představit si umím ledacos, ale určitě to není téma na pár následujících let.