Manželka britského prince Harryho Meghan zaznamenala dílčí úspěch se žalobou na vydavatele bulvárního listu Mail od Sunday, který zveřejnil její soukromý dopis otci. Soudce dnes ve zkráceném řízení rozhodl, že otisknutí úryvků dopisu bylo "zjevně přehnané, a proto nezákonné", uvedla agentura Reuters.

Meghan Markle | Foto: Profimedia

Devětatřicetiletá vévodkyně ze Sussexu zažalovala společnost Associated Newspapers poté, co Mail on Sunday v únoru 2019 zveřejnil v pěti článcích ručně psaný dopis jejímu otci Thomasi Merkleovi ze srpna 2018. Dopis vévodkyně napsala po svatbě s britským princem v roce 2018. Médiu dopis předal sám Markle, s nímž vévodkyně nemá dobré vztahy.