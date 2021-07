píši Vám přes propast mnoha let, kdy již nejste mezi námi.

Zdroj: DeníkBabičko, pamatuji si, když jsem byla malá holka, že jsi mi snad jen jednou jedinkrát vyprávěla o své rodině. Měla jsi mnoho sourozenců, byla jsi třetí nejmladší a ty nejstarší již ani nebyli doma, když jsi se narodila. Říkala jsi, že dva bratři "zůstali někde v 1. světové válce" a dvě sestry a tatínek zemřeli po 1. světové válce na španělskou chřipku… Bylo to hodně těžké, najednou jste ztratili pět členů rodiny.

Uběhlo mnoho let a já jsem si předsevzala, že najdu, kde Tví bratři zůstali a co se s nimi vlastně stalo.

Trvalo to, ale dnes Ti můžu napsat, že už to VÍM. Jeden Tvůj bratr byl odveden hned v srpnu 1914 a bohužel již na jaře 1915 padl jako člen České družiny na haličské frontě u obce Gladyčevo - Gladyszow v dnešním Polsku. Je pohřben na místním vojenském hřbitůvku společně se 184 dalšími rakousko-uherskými i ruskými vojáky. A představ si, že hřbitovní výzdobu i kapličku navrhl známý architekt Dušan Jurkovič.

Druhý bratr je uveden na pamětní desce "obětem 1. světové války" v Libici nad Cidlinou. Ve válce byl velmi těžce raněn a zemřel na následky válečných útrap.

Dědo, pro Tebe mám taky překvapení. Vždy jsi říkal, že Tvůj táta (tedy můj praděda) se jednoho dne sebral, odešel do hospody a vrátil se za 20 let! Já jsem zjistila, že v r. 1905 odejel parníkem Pennsylvania do USA. Po 15-denní plavbě vystoupil se 13 dolary v kapse v New Yorku.

Zůstal v USA nejméně 15 let, pracoval v Chicagu na pile, přežil také zkázu parníku Eastland na Chicago River v r. 1915. Této katastrofě se říká "český Titanic", protože tam zahynulo přes 220 Čechů (obětí bylo celkem přes 844 lidí z 1500), kteří byli na palubě.

Jak ráda bych vám oběma ukázala všechny dokumenty, které jsem objevila. Bohužel už to nejde.

Zdroj: DeníkTak vám chci jen říct , že se kruh uzavřel alespoň takhle.

Vzpomínám na Vás každý den a vy to víte!

Vaše vnučka Ilona