Sdílené jízdy

Ne každý je ochoten například kvůli komfortu či časovým možnostem do zaměstnání autobusem či vlakem. Pokud chcete srazit náklady za pohonné hmoty, najděte si spolucestující. Domluvte se na společných cestách a rozdělte si náklady. Využít můžete webový portál JeduAutem.cz, spolujizda.cz nebo aplikaci BlaBlaCar:spolujízda a autobus. Stačí vyplnit svůj profil. Následně řidič nabídne počet volných míst na konkrétní trasu. Spolujízdu lze domluvit i na sociálních sítí. Například cesta autobusem z Prahy do Brna začíná na 199 korunách. Na BlaBlaCar pak na 135 korunách.

Zdroj: DeníkCo vše najdete ve speciálu Deníku?

· Jak dobře najít dodavatele energií a jak neudělat chybu v nové smlouvě

· Co radí specialista na energie

· Příběhy obyčejných lidí, kteří naletěli Bohemia Energy

· Kde v domě či bytě ušetřit za energie

· Jak na zateplování a zelenou úsporám

· Jsou kamna řešením? A co pevná paliva?

· Jak neprojíst výplatu· Jak si poradit s hypotékou nebo úvěrem

· Proč chyběl adBlue, jak si poradil s drahou dopravou

· Zdražování v historii a trochu nevážně

· Rozhovor: Kdy to všechno skončí aneb světlo na konci tunelu

Plánování trasy

Ať už do zaměstnání či na rodinný výlet, vždy je dobré cestu naplánovat s ohledem na možnost doplnění paliva. Platí, že nejvíce za pohonné hmoty zaplatíte u dálnice, naopak u méně frekventovaných komunikací se může cena lišit i dvěma korunami za litr.

Pravidelně doplňujte palivo

Řešit doplnění pohonných hmot vždy až v případě, kdy se ozve varovný signál z palubní desky, není ideální pro vaši peněženku. Hrozí, že nakonec budete muset doplnit palivo na nejbližší čerpací stanici i za vyšší cenu.

Uhlí, nebo dřevo? Hlavní je vyměnit topeniště za moderní

Pomohou aplikace

Zjistit, kde se ve vašem okolí dají natankovat pohonné hmoty nejlevněji do vašeho automobilu již není vůbec nic složitého. Stačí si do chytrého mobilního telefonu stáhnout aplikaci. Velmi dobře poslouží aplikace iPumpuj, Pumpdroid, Mapy.cz, Waze nebo web mbenzin.cz. Kromě cen nafty či benzinu tu najdete také informace o možnostech placení.

Používejte tankovací kartu

Čerpací stanice se snaží motoristy přimět k věrnosti. Nabízí proto vystavení tankovacích platebních karet, a to zdarma. Držitelé těchto karet pak mohou ušetřit až 1 korunu na litru pohonných hmot.

Vyrazit za „čáru“

Pokud bydlíte v příhraničí s Polskem, sledujte vývoj cen pohonných hmot i tam. V současné době lze totiž při tankování u severního souseda ušetřit až pět korun na litru benzinu.

Levné sítě pump

Rozhodně by neměly unikat pozornosti řidičům z důvodu obav kvality paliva. Při pravidelném tankování lze ušetřit nemalý peníz. Například litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl ve středu 24. listopadu k mání v síti Tank Ono za 35,50 korun, u čerpacích stanic Prim za 35,90. To je o bezmála dvě koruny méně než celorepublikový průměr. Podle dat společnosti CCS se benzin v průměru prodával za 37,18 korun za litr. V Praze pak dokonce ještě o padesát haléřů dráže.

Lukáš Kovanda: Ceny pohonných hmot už klesají, u energií musíme počkat na jaro

Jezděte ekonomicky

Lehká noha na plynu, plynulost a včasné řazení. To jest základní poučka pro co nejúspornější jízdu. Základem ekonomické jízdy je i předvídatelnost dění na silnici. Neustále zrychlování a brzdění se negativně projevuje nejen na spotřebě, ale také na opotřebení brzdového systému. Pokud máte v autě klimatizaci, využívejte ji. Jízda s klimatizací sice zvyšuje spotřebu o téměř 0,5 litru u manuální a o cca 0,2 litru u automatické (podle německého autoklubu ADAC), ale ani jízda s otevřenými okny není úsporná. Dochází k většímu aerodynamickému odporu, a tudíž se zvyšuje spotřeba paliva. Navíc klimatizace je užitečná i v zimním období. Absolvuje vlhko a řidiči tak nemají zamlžená okna, navíc je ve vozidle příjemná teplota. Stejně tak nezapomeňte po každém převozu nákladu na střeše, sundat příčníky. I ty narušují původní aerodynamický tvar a zvyšují spotřebu.

S předstihem a on-line

Pokud máte v plánu v průběhu roku vyrazit vlakem či autobusem do některé vámi oblíbené lokality či třeba za atrakcí v tuzemsku, rozhodně neponechávejte vše na poslední chvíli. Dopravci nabízí jízdenky za zvýhodněné ceny. Například České dráhy nabízejí celodenní jízdenku napříč všemi kraji za 599 korun pro cestování druhou třídou. Můžete si tak naplánovat okruh. Porovnání: jen cesta z Prahy hlavního nádraží do Brna druhou třídou bez zákaznických slev vás vyjde na 245 korun.

Hromadná doprava

Využívejte v maximální možné míře veřejnou hromadnou dopravu. Ušetříte nejen palivo, ale i drahocenný čas. Navíc zdolat cestu vám dnes již pomohou chytré aplikace (IDOS, Jízdní řád, MHD Tabule, PID Lítačka). Výhodou aplikací je i to, že pomocí nich lze rovnou zakoupit jízdenku.

Poradna Deníku: Jak na nový kotel, zateplení a zelenou úsporám

Slevy na jízdném

Pokud musíte pravidelně dojíždět do zaměstnání, anebo několikrát v měsíci například za rodiči do vzdálenějšího města, určitě se poptejte po „věrnostních“ kartičkách. Díky nim totiž ušetříte i stovky korun ročně. Největší vlakový dopravce České dráhy nabízí In karty či „Traťové jízdenky“. Regiojet pak Kreditovku. V Praze při pravidelném cestování metrem či hromadnou dopravou využijete Lítačku. Nejběžnější 30minutové jízdné metrem vyjde dospělého na 30 korun. V případě využívání hromadné dopravy pouze pro cestu do zaměstnání a zpět tak týdenní náklady činí 300 korun, měsíčně pak 1200 korun. Při pořízení předplaceného jízdného pomocí dopravních karet Lítačka lze náklady snížit o polovinu. Měsíční paušál stojí 550 korun (jízdenka vyjde na 12,8 korun). Ještě výrazněji ušetříte při předplacení jízdného na rok (3650 korun). Jedna jízda vyjde na zhruba 7 korun.

Infografika Deníku, která radí, kde ušetřit peníze při cestováníZdroj: Miroslav Elsnic