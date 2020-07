Na úvod předesílám, že můj vztah ke sportu byl vždycky dost vlažný. Už jako malá jsem věděla, že na tyhle radovánky mě neužije a snažila jsem se za každou cenu vyhnout hodinám tělocviku. V šesté třídě jsem pak dostala vytoužené osvobození. Důvod? Alergie! Pravda, jakž takž jsem se naučila jezdit na kole, ale raději to nedělám, protože z kola většinou padám.

Nic z toho jsem ovšem Petru Knížeti prozrazovat nemusela – poznal to na první pohled, jakmile jsem vstoupila do Monster Gymu: „Vy asi nebudete sportovní fanatik,“ pravil od recepce s ledovým klidem. Zavrtěla jsem hlavou doprava a doleva a trenér lehce pootočil oči směrem vzhůru. „Hm, to bude zajímavé,“ pomyslela jsem si na cestě do šatny, kde jsem si odložila svůj oblíbený, až po paty dlouhý kožich i šaty, abych na sebe natáhla sportovní úbor. Musím říct, že zpocená jsem byla ještě před vstupem do gymu. Strachy.

Bitky na Klondajku

V tělocvičně jsem si ještě vypila šálek čaje matcha, který mi vlastnoručně připravil trenér. S přípravou nespěchal a během čekání mi pověděl něco o MMA. „V 90. letech, kdy jsem začínal, neexistovala žádná pravidla. Nebyly zápasy, asociace, prali jsme se na ulici. Ta doba byla takovej Klondajk.“

MMA už dávno není ta krvavá bitka z ulice v podstatě bez pravidel, jakou kdysi bývala, ačkoli se stále smí téměř vše. Zakázáno však je například kousání, plivání, škrábání, píchání do očí či tahání za vlasy. Co se teorie týče, od Knížete se taky konečně dozvídám, co zkratka MMA vlastně znamená – Mixed Martial Arts neboli smíšená bojová umění. Jinak řečeno, jde o kontaktní bojový sport spojující různé bojové sporty a bojová umění bez použití zbraní, například klasický a thajský box, judo, brazilské jiu-jitsu atd. Zápasníci mohou využít téměř všech dostupných technik, úderů i chvatů, boje vestoje i na zemi. Utkání pak probíhá v osmihranné kleci, tzv. oktagonu. Ale teď už k praxi, ať to mám za sebou!

Banda sympošů

Dnes se mám spolu s nadšenci i profíky účastnit kruhového tréninku a zkusit si pár zápasnických cvičení. V tělocvičně je asi desítka urostlých mladíků v upnutých dresech, pod kterými se rýsují svaly. A jedna velmi mladá, pohledná, až éterická dívka.

Začíná mi docházet, že dojem, jaký jsem si na MMA dosud tvořila jen z médií a sociální sítě Karlose Vémoly, nebyl úplně spravedlivý. Místo v testosteronového bazénku, který jsem původně očekávala, jsem se ocitla mezi samými sympatickými lidmi, kteří tento sport dělají naplno a s radostí.

Je tu taky zásadní rozdíl od dob, kdy jsem v hodinách tělocviku u spolužáků sklízela hlavně posměch. Tihle muži moc dobře vidí, jak bídně na tom jsem po fyzické stránce, přesto z nich necítím ani špetku pohrdání, naopak zaznamenávám tichou podporu. „Nepřekážím vám tady?“ ptám se jednoho z nich. „Ale kdepak, jste tu pro nás milým zpestřením,“ zní odpověď. Ano, jsem tu za exota, ale rozhodně se tu necítím jako nahá v trní.

Zvedni Bulhara!

Petr Kníže zahajuje kruháč podáváním instrukcí. Když slyším, co se po nás chce, raději se uchyluji do rohu a přejímám roli zaujatého pozorovatele. Chvilku se poflakuji, ale pak si mě trenér všimne a vyzve mě, abych si zkusila alespoň něco na výkon.

Po pěti minutách na kole pracujícím s odporem vzduchu začnu popadat dech, cítím, jak moje tělo nezvládá a vzdávám to. Jdu na trenažér veslování, tam už se chytám. „Teď vezmi bulhara, dej si ho na ramena a dělej s ním výpady vpřed z kleče,“ chce po mně Kníže.

Ovšem jakmile vidí, že s desetikilovým břemenem, které bylo vyvinuto pro trénování na wrestling, se ani neodlepím od země, sundá mi závaží a mám dělat totéž jen s váhou vlastního těla. To mi už docela jde, ale bolí to jako čert. „Tohle bys měla dělat denně, aby ti posílily svaly. Protože žádné nemáš,“ podotkne Kníže. Já si s ním zpětně ovšem dovolím nesouhlasit, protože o existenci svých svalů jsem věděla už během cesty z gymu a další dva dny po tréninku – bolelo mě celé tělo.

Křehká dívka v MMA

Během tréninku „nenápadně“ šmíruji zmíněnou pohlednou brunetku, která mě svými výkony dostává do kolen. Později se dozvídám, že je jí sedmnáctiletá Valentina Vacková, která se zatím proslavila hlavně v kickboxu, kde stihla vyhrát, co se dalo.

„Kickbox jsem dělala od malička, zhruba od svých deseti let. Přivedl mě k němu táta, který se věnuje bojovým sportům, a mě to chytlo tak, že si bez nich svůj život už taky neumím představit,“ řekla mi posléze Valentina, která zvlášť mezi svalnatými kluky působí velice křehce. Hned mě samozřejmě napadlo, jestli jí při trénincích dávají stejně do těla, jako když zápasí mezi sebou, anebo ji coby holku šetří. „Myslím, že během sparingů do mě nejdou úplně naplno, ale co se týče všeho ostatního, moc úlev nemám, snad jen že nezvedám tak těžké váhy.“

Valentina má v plánu stát se profi zápasnicí MMA a hodlá tomu obětovat všechno. „Trénuji tady dvakrát denně. Studuji sportovní školu a mám tam domluvený individuální plán. Na nic moc jiného mi moc času nezbývá,“ usmívá se skromně. Když se pak ptám na zranění, dozvídám se, že u žen v MMA to v tomto směru není takové peklo, jak by se mohlo zdá. „Nikdy jsem neměla žádné zranění, nemám ani vyražený zub, nic rozseklého, natrženého. To se stává spíš při mužských zápasech.“

Bude ze mě další Štáfek?

Zhruba po hodině a půl už se v gymu cítím jako doma. Že bych tomuto sportu propadla taky? Měla bych vůbec šanci uspět? „Je to jako u všech ostatních sportů – čím dřív začnete, tím líp. Ale dá se začít kdykoli, s jakoukoli fyzickou kondicí. Ta jde pak nahoru velmi rychle, pokud do tréninků dáte maximum,“ říká Petr Kníže.

A ano, jeho slova ostatně potvrzuje úspěch herce Jakuba Štáfka, který v listopadu při MMA zápasu doslova „sestřelil“ soupeře. Tak že bych to zkusila v primácké reality show, která je zaměřena na talentované začátečníky i mírně pokročilé, hned napřesrok? Proč ne!