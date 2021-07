Když v roce 2004 vyšlo v Česku první zpěvaččino album Litvínov s většinou francouzsky nazpívaných skladeb, její album jsem, aniž bych ten jazyk uměla, sjížděla pořád dokola. Tak moc mě bavilo. Iva působila tenkrát na české hudební scéně jako zjevení – neobyčejně krásná, křehká, éterická, francouzsky zpívající…

Během následujících let vydala dalších pět alb, tančila ve StarDance, vydala tři knihy Příběhy modelek, Příběhy ze showbyznysu a Terapie v noci.

A pak o ní na pár let nebylo ani vidu, ani slechu. Stáhla se do ústraní. Důvodem bylo jednak narození dnes šestiletého syna Adama a také panické ataky, o kterých nedávno otevřeně promluvila v pořadu 13. komnata.

Kompletní restart

Po pár letech pěvecké pauzy o sobě nyní Iva dává vědět singlem Tik Ťak, v němž zpívá o temných stránkách mateřství. Text si napsala sama, hudbu složili DJ Roxtar a Dafonic.

„Za prvé jsem chtěla touhle skladbou rozbít zažitou představu posluchačů o mně samé. Když jsem dřív aktivně působila v showbyznysu, stal se ze mě produkt jménem Iva Frühlingová, bytost, o které jsem už ani nevěděla, kdo vlastně doopravdy je, byla jsem taková odosobnělá.

Ten singl je vlastně zpověď jedné matky. Popisuje nepříjemné období, které jsem prožila v rámci mateřství, kdy jsem měla panické ataky,“ otvírá citlivé téma zpěvačka s tím, že první panická ataka přišla, když bylo jejímu synovi osm měsíců.

„Říkala jsem si nejdřív, že to ani nemůžu nikomu říct, že ta Iva Frühlingová je přece tak dokonalá a ideální, že jí by se něco takovýho stát nemohlo. Dlouho jsem se v tom patlala, přišly deprese a pocit, že nemůžu být ani dobrou mámou. Ale vyhrabala jsem se z toho a přestala brát i antidepresiva. Ovšem jen díky tomu, že jsem nastoupila do sanatoria, kde mě opečovávali a v hlavě natolik ‚přepnuli‘, že jsem leccos pochopila. Třeba to, že nezáleží na nějakém produktu v podobě mého jména, kterej ze mě showbyznys udělal, ale že můžu být sama sebou,“ říká Iva.

Na sítích se hlavně bavím

V posledních třech měsících přitahuje Iva pozornost i na sociální síti TikTok, kde zažitou představu éterické víly zbourala nadobro.

Zpověď matky



O tom, že mateřství není vždy jednoduché, že umět pečovat o děti a dobře je vychovávat není samozřejmost, i o pochybnostech o sobě samé je Ivin singl Tik Ťak. Sama k němu napsala text, o hudební produkci se postarali DJ Roxtar a Dafonic. „Jsou tam všechny emoce, kterými jsem poslední čtyři roky procházela. Máme už hotovou druhou písničku, takže teď mě čeká shánění peněz na další klip. Snad dáme časem dohromady celou desku, to bych moc ráda.“

„Nejdřív to pro mě byl útěk z reality – něco dát na TikTok a pozorovat, co se stane. Dávala jsem tam nejdřív hezký, líbivý věci, ale pak jsme se o tom bavili s Roxtarem a on mi říká, proč tam nedám realitu, prostě to, co mu vyprávím, a já na to, že to tam přece nemůžu dát, to by mi snad vzali Áďu,“ směje se zpěvačka, pro kterou to byl nakonec impuls otevřít neatraktivní tabuizovaná témata.

Třeba že mateřství je někdy sakra těžká práce, že nic nestíhat a nebýt v pohodě je normální a děje se to spoustě lidí.

„Vždycky mě štvalo, že když se celebritě narodí dítě, prezentuje se, jak je hned celá dokonalá, má super make-up, vlasy… Sama jsem z toho měla depky a říkala jsem si, co teprve ty ženský, který do showbyznysu tak nevidí a nevědí, že je to často přetvářka. Ty si musejí říkat, že je s nimi něco strašně špatně. Já jsem fakt ráda, že jsem to téma mohla otevřít, být upřímná, a že jsou rodiče, kteří to mají taky tak,“ přiznává zpěvačka, která zaznamenává od sledujících na TikToku velkou pozitivní odezvu, během pár týdnů získala přes 37 tisíc fanoušků.

Negativní reakce prý přicházejí většinou jen od dětí. „Nedivím se jim, protože jim nabourávám jejich představu o dokonalý mámě a taky jsem si dovolila veřejně hejtovat jejich populární hru Roblox, takže mi to daly sežrat,“ říká Iva, která by si přála, aby její videa brali lidi hlavně jako legraci.

„Bavím se tím. Adam už je toho dokonce účastníkem, některý vtipy vymýšlí i sám. Já mu samozřejmě vždycky předem vysvětluju, že to je legrace, aby věděl, do čeho jde. A pak se tomu řehtáme,“ popisuje tvůrčí proces maminka budoucího prvňáka.

„Adama miluju, ale nebojím se přiznat, že je pro mě péče o něj náročná jakožto pro člověka, kterej nemá žádný hranice. Dost často si nejsem jistá, jak mám vychovávat dítě. Dokonce jsem si říkala, že by bylo fajn založit Klub zoufalých a unavených rodičů, kde bychom se scházeli a bavili se o tom,“ přemítá Iva.

Deset balení parfému

Když jsem poprvé viděla zpěvaččin nový klip Tik Ťak, zaujal mě jeho vizuální koncept v minimalistickém pojetí, jen mi na Ivě trochu chyběla její typická červená rtěnka, kterou mám u ní zafixovanou.

„Nedávno mi moje máma doporučila pleťové krémy od Liběny Hlinkové, která pochází stejně jako já z Litvínova. Jsem s nimi moc spokojená. Rtěnku používám nejraději od značky MAC v odstínu Red Rock. A pak jsem si oblíbila sprej po umytí vlasů od značky label.m, který používají kadeřníci v salonech Toni&Guy. Dříve jsem moc ráda chodila do jejich pobočky v Dlouhé ulici v Praze.“

„Ano, rudá rtěnka, to jsem já, ale v klipu mám přirozené rty. Při natáčení jsme to řešily s vizážistkou Adrianou Bartošovou, která mě uklidňovala, že to bude vypadat dobře. Byla jsem z toho trochu nešťastná, ale nakonec Dominik alias DJ Roxtar poznamenal, že je to tak v pořádku, protože ty mámy, o kterých to je, asi nepotřebují úplně vidět dokonale nalíčenou tvář. A že přece zpívám o tom, že mateřství není vždycky perfektní, takže nakonec je to tak, jak to mělo být,“ vysvětluje zpěvačka.

Doma se sice líčí minimálně, ale rtěnku si dopřává ráda. Nejraději má odstín Red Rock od značky MAC. „Tu mám osvědčenou. Občas skočím i do jiných odstínů, třeba na léto jsem měla oranžovou, ta byla taky hezká. Nemusím mít z líčidel v podstatě ani nic dalšího, rtěnka mi stačí, abych se cítila hezky. Používám taky balzám na rty Labello.“

Kromě červené rtěnky si Iva ujíždí ještě na parfému Ange ou Demon od značky Givenchy. „Ten úplně miluju! Bohužel ho ale přestávají vyrábět, to je mi líto. Skoupila jsem kvůli tomu asi deset balení.“

Pohyb, co mě nakopne

Během karantény si Iva zamilovala pro ni nový sport, při kterém se fyzicky úplně vyřídí. „Objevila jsem kouzlo kickboxu. Děláme ho společně s Adamem už asi tři čtvrtě roku. Když se ještě mohlo chodit cvičit, bavilo mě mimo jiné koukat přitom i na hezký mužský těla,“ říká Iva.

Vzpomíná na svůj první boxerský úder: „To ze mě všechno spadlo a totálně mě to nabilo. Mám hodně akční trenérku Terezu Netušilovou z Tiger Teamu, které na konci lekce, úplně vyřízená, říkám, ať už jde pryč, že ji nesnáším, ale samozřejmě jsem nadšená, jaká energie do mě pak začne proudit, a jsem hrozně happy. Nikdy jsem pravidelně necvičila a teď jsem za to ráda. Mám to tak, že mě každý sport baví jen chvíli a ani tohle asi nebude aktivita na doživotí, ale teď mi pomáhá,“ přiznává zpěvačka, která dříve ráda chodila i na golf nebo si zastřílet, třeba i s manželem, který má zbrojní pas.

„Uvidím, co přijde dál,“ dodává na konec.

Sranda musí být!



Na sociální síti TikTok vystupuje Iva Frühlingová jako if_jeblamama teprve pár měsíců. Formou recese si dělá legraci sama ze sebe i z každodenních situací a témat, která ji teď nejvíc obklopují – on-line výuka jejího šestiletého syna, vaření, pečení, rekonstrukce domu, ale i pocity související s izolací, mateřstvím a partnerstvím. A taky občas sdílí své tréninky jejího momentálně nejoblíbenějšího sportu – kickboxu.