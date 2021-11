S brněnskou herečkou známou ze seriálů Četnické humoresky, Pojišťovna štěstí nebo z muzikálu Mamma Mia! jsme si povídaly v době, kdy si ještě užívala prázdniny s dětmi a divadelní volno. „Poslední představení na letní scéně jsem měla v půlce července, odehráli jsme pětkrát Lakomce a já pak s rodinou odjela do Orlických hor, do lesa, kde se nám moc líbí a kde jsme šťastní,“ říká Alena s tím, že do divadla se vrací v září.

„Až mě dojímá, když si uvědomím, že budu moct zase naplno dělat svoji práci, když vnímám, jak moc lidem divadlo a pocit, že můžeme být zase všichni spolu, chyběly,“ zamýšlí se herečka nad dlouhou pandemickou pauzou, díky níž si naplno uvědomila, že občas člověk některé věci bere až moc jako samozřejmost.

„Já jsem si vždycky své práce vážila, mám ji moc ráda. Taky je to pro mě způsob, jak vypadnout z toho rodinného cirkusu. Můžu takzvaně ‚odejít hlavou‘, psychicky si odpočinout. Myslím, že každá maminka by něco takového měla mít jako povinnost, tu možnost někam zmizet a pak se vrátit zpět domů plná energie a dobré nálady,“ říká čtyřnásobná matka.

Nejsem superžena

Zajímalo mě také, jestli má Alena čas i na klasické ženské hýčkání. „Já si za tím vědomě jdu, nechat se hýčkat, ačkoli asi nepatřím úplně k těm, co jdou v tomhle ohledu ostatním příkladem,“ přiznává Alena a pokračuje s tím, že když ještě neměla děti, tak si na kosmetiku, manikúru, pedikúru a do kadeřnického salonu zašla pravidelně každý měsíc.

„Teď jsem ráda, že mám aspoň upravené a čisté nehty. I když, jak jsou děti větší, už je to trochu lepší. Nejstarší Alence je patnáct let a tolik mě už nepotřebuje,“ konstatuje herečka.

Naše řeč se pak stočí k permanentnímu make-upu, respektive k očním linkám a obočí, které si Alena před časem nechala udělat. „Ale moje tělo to zřejmě úplně nechce. Paní kosmetička, co mi to dělala, byla překvapená, že prý se s tím, že by permanentní make-up nechytal, setkává jen zřídka. Ale mně to tolik nevadí, doma si to vždycky nějak domaluju. Péči o sebe stíhám sice jen tak tak, ale snažím se. Však taky nejsem žádná superžena,“ směje se herečka.

Jedno zásadní zkrášlení si ale členka souboru Městského divadla Brno dopřála a nemá problém o něm otevřeně mluvit. „Impulsem k tomu podstoupit liposukci byla jedna moje kamarádka. Předtím jsem o tom ani moc nepřemýšlela, ale teď s odstupem času uznávám, že bylo příjemné si takový servis nechat poskytnout. A potvrdilo se mi rčení nikdy neříkej nikdy,“ popisuje herečka, která se svěřila do rukou odborníků z kliniky YES Visage.

„Důležité pro mě bylo cítit důvěru, a to se mi splnilo. Věděla jsem, že nechci zákrok, který by mě nějak zásadně změnil nebo působil uměle či nepřirozeně. Takže jsem byla dost opatrná. Doktor Paduch mi odsál tuk na bříšku a bocích a já otevřeně přiznávám, že jsem z výsledku nadšená. Nikde mi nezavazí nic z toho, co mě dřív rozčilovalo. Určité věci v mém věku už zkrátka nevycvičíte nebo nevyběháte, tak proč nezkusit možnosti, jaké dnes estetická dermatologie nabízí,“ zamýšlí se herečka.

Stárnutí pro statečné

V souvislosti s přibývajícími léty Alena podotýká, že by chtěla umět hlavně hezky stárnout, což považuje za velké umění. „Já osobně, když potkám krásnou stárnoucí ženu s výraznými vráskami, jen stojím a zírám. A když je navíc usměvavá, je to radost pohledět. Není to nic jednoduchého, stárnutí je podle mě jen pro statečné,“ konstatuje herečka, která za rok oslaví padesátiny. Říká ale, že má ve svém okolí v tomhle ohledu hodně inspirativních žen.

„Věk je jenom číslo, i když je to klišé. Je to hlavně o tom, že dokážete hezky žít, což je někdy určitě náročné. Ale tenhle přístup nese ovoce. Na takových ženách, ale i mužích pak vidíte, že v podstatě staří nejsou, že jsou mladí duchem. A to je pro mě hnací motor jako hrom, tohle dokázat. Vnitřní pohoda je nejvíc, odráží se i v tváři. To se můžete omladit, jak chcete, ale pokud nejste se sebou v pohodě, zůstáváte nezajímavá a neživá.“

Lakomec & Versace

To nejlepší si s Alenou necháváme na konec – parfémy, pro které máme obě slabost. „I kdyby na chleba nebylo, na parfém musí být,“ usmívá se milovnice vůní, které dělá velkou radost, když člověk voní, je čistý a tělo voní po nakrémování ideálně stejnou vůní jako parfém.

Alena má moc ráda mýdlové vůně připomínající vyprané prádlo, svěžest, čistotu. „Když člověk někam letí, považuju téměř za povinnost si v duty free shopu koupit parfém, který vám bude připomínat dovolenou. Svoje vůně mám spojené s různými etapami života – jiný používám na natáčení, jiný na divadelní představení. Tak třeba když hrajeme Lakomce, mám na sobě žlutého Versaceho,“ prozrazuje herečka.

Na parfémy si potrpí i u mužů. „Můj muž ví, jak mám na něm parfémy ráda. A když potkám krásnýho voňavýho kluka, říkám si, jak je to hezké. Vždycky mě to potěší,“ uzavírá Alena Antalová.

Nikdy neříkej nikdy

Po absolvování liposukce na klinice YES Visage volaly herečce i kamarádky, které měly dosud pocit, že estetická dermatologie není nic pro ně. „Některé si pak řekly: Proč ne?!, když viděly, jak přirozeně výsledek působí. Nečekala jsem, že budu takhle nadšená.“

„V Brně máme jednu krásnou výjimečnou parfumerii – Vavavoom, kde jsem byla, když jsem tam poprvé přišla, úplně ztracená. Už v tom jedu! Jejich niche značky, to je něco skvělého! Taky jsem si tam oblíbila vynikající odličovací krém od značky Pestle & Mortar.

Je to takový balzám, který nanesete na tvář a on nejenže všechno odlíčí, ale i vyčistí a pleť je po něm krásná. Je to pro mě zázrak a zmizí po něm i černé tečky na nose. Jinak z parfémů ráda používám kromě Diamonds od Versaceho i Pleasures od Estée Lauder nebo fialový Lanvin.“

V roli paní Rybové

Kromě účinkování v muzikálech Mamma Mia!, Jana Eyrová a v komedii Žebrácká opera můžete Alenu Antalovou vidět v Městském divadle v Brně i v činoherním dramatu Noc pastýřů. Ztvárnila v něm roli Anny Rybové, manželky významného českého skladatele z přelomu 18. a 19. století a autora České mše vánoční.