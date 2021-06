Herečka Zdena Studenková pro mě byla odjakživa symbolem smyslnosti a ženskosti. Ráda jsem se bála u hororové pohádky Panna a netvor, kde byl jejím hereckým partnerem Vlastimil Harapes, nenechám si ji ujít při reprízách filmu Anděl s ďáblem v těle a nejraději ji mám coby Gábinu Bednářovou v komedii S tebou mě baví svět.

„Já jsem v tom filmu měla tu nejmenší hereckou plochu, ale díky písničce Sladké mámení jsem se lidem zapsala do paměti. Za její úspěch ovšem vděčím Helence Vondráčkové,“ říká charismatická herečka a doplňuje: „Při tomhle natáčení jsem potkala skvělé kolegy, hlavně Pavlíčka Nového, který byl velmi milým a příjemným partnerem. Vyzařovala z něj absolutní přirozenost, která je mu vlastní i v reálném životě.“

Povinnost vypadat dobře

Při pohledu na Zdenu Studenkovou je těžké uvěřit, že od natočení komedie S tebou mě baví svět uběhlo už třicet osm let… Vypadá totiž pořád skvěle. A netají se tím, že o svůj vzhled pečuje jak pomocí kosmetiky, tak estetické medicíny.

„Je trochu směšné pokládat ve 21. století estetické zákroky za výjimečné a přikládat jim nějakou váhu. Myslím si, že každá žena chce zůstat co nejdéle přitažlivá a působit upraveně. Těch, které tvrdí opak, je mi vlastně líto,“ říká herečka s tím, že vypadat dobře podle ní dnes patří i k důležitým aspektům při získávání práce – i když se to nikde veřejně neprezentuje. Tvrzení, že přirozené stárnutí bez jakéhokoli zkrášlovacího zákroku je ctností, pak považuje za pochybné. „Kolikrát sehrává v otázce psychické pohody roli právě to, zda je člověk spokojený se svým vzhledem,“ vysvětluje svůj postoj herečka.

Raději si přivstanu

A kde konkrétně se nechává opečovávat a s jakými zkrášlovacími metodami má osobní zkušenost? „Pravidelně navštěvuji bratislavskou pobočku česko-slovenské Kliniky Yes Visage. Chodím na aplikaci botulotoxinu, dále na omlazení pleti pomocí laseru či hydrataci rtů pomocí kyseliny hyaluronové. Velmi prospěšné je pro pleť také preventivní ošetření vlastní plazmou,“ vyjmenovává herečka.

Za zásadní přitom má svěřit se do rukou zkušených profesionálů, kteří znají tu správnou míru a zajistí, že zákrok bude bezpečný a jeho výsledek bude vypadat přirozeně.

Alespoň jednou za měsíc pak Zdena chodí na ošetření pleti, manikúru a pedikúru. „Za ty roky mám už osvědčené salony, vzhledem k tomu, že jsem i dost velký alergik, používám také již osvědčenou kosmetiku.“

Přijít na to, co by člověk pro sebe měl udělat a kolik času tomu věnovat, si podle Zdeny Studenkové musí každý sám: „Já si i před brzkou ranní prací radši přivstanu a neodejdu z domu bez snídaně a ošetření pleti. I vzhledem k věku mám tenkou a vysušenou pokožku, takže kdybych odešla z domu bez krému, za pět minut bych se asi škrábala.“

Jednou za měsíc chodí i na barvení vlasů. „Experimentů s vlasy bylo dost, hlavně v mládí. Chvála bohu už vím, jaký jsem typ a co ještě v životě chci jako herečka reprezentovat,“ zamýšlí se Zdena, která jezdí za kadeřnicí až do Piešťan, což je z Bratislavy 80 km.

„Janka se věnuje jen mně, nikdo přede mnou ani po mně nervózně neklepe nohou o podlahu. Udělá mi nádherný melír a po každém barvení vlasy ošetří. Po dlouhém čase, kdy jsem nosívala žlutější a také velmi světlé odstíny, jsme už teď přešly na přirozenější blond tóny s tmavším odrostem u kořínků. Šedivá mi fakt nesvědčí. Takhle mi to absolutně vyhovuje, a hlavně se cítím dobře.“

Cvičit jako kosmonaut

A jak herečka nejraději relaxuje? Třeba při vaření, ostatně vyšly jí už dvě kuchařské knihy. „Odpočinu si také v posteli s knížkou, nebo na stacionárním kole, kdy během jízdy sleduji oblíbené seriály. Celý život miluji pohyb a sport, ale teď jsem třetí rok po operaci kolene, takže moje pohybová aktivita se dost zúžila. Přesto myslím, že jsem se dostala do slušné kondice,“ popisuje herečka.

Vedle zmíněného stacionárního kola také cvičí na podložce a aktuálně také chodí na cvičení, při němž má na sobě „kosmonautský“ úbor. „Do speciální vesty na těle a pásů na rukách a nohách mi jdou elektrické výboje. Výsledek je, že po pár cvičeních mám mnohem menší problémy s bolestí v kříži, které mě v čase korony, kdy jsem nemohla pobíhat po jevišti, začaly trápit.“

Náročná na sebe i ostatní

Stejně jako o svoje tělo pečuje herečka i o svou duši. V této souvislosti zmiňuje svou dnes už čtyřiadevadesátiletou kamarádku, herečku Marínu Kráľovičovou, která říká, že vrásky na tváři jsou vlastně vrásky, co máte na duši. „Myslím, že je to tak. Skutečně není nad vnitřní spokojenost. Snažím se o naplnění vztahu s mým partnerem Brankem a už sedmadvacet let se mi daří – asi tou dobrou kuchyní – udržet ho v našem společném životě. Také by člověk asi neměl mít vyšší očekávání od nabídky práce. Velmi ráda se občas nabídky vzdám, když pro mě nemá žádný přínos. Jsem v práci velmi náročná jak na sebe, tak na okolí a s povrchností některých dnešních produkcí se nedokážu smířit.“

Zdena dodává, že čím víc toho má zažitého, tím víc se jí některé informace, například politické, dotýkají. „O politiku jsem se vždy zajímala, jsem člověk veřejný a je vlastně mojí povinností zaujímat postoje k těmto věcem. Občas se mi to vrátí jako bumerang od bulvárních novinářů. Ale co?! Chvíli mě to mrzí, že se o mě zase otřeli, ale vnitřně mě to posiluje. A v takových chvílích se pak věnuji svému velkému koníčku, vážné hudbě. Mám dokonce koupenou aplikaci Metropolitní opery, kde je na výběr šest set nejúžasnějších operních titulů a produkcí. A to je balzám na duši.

Partnerem Zdeny Studenkové je slovenský dirigent Braňo Kostka. Jsou spolu už 27 let.

Bez parfému ani ránu

„Vždycky říkám, že kdybych neměla plný flakon s voňavkou, tak se mi sníží životní úroveň,“ říká Zdena v žertu. Svoje oblíbené parfémy má každopádně vždycky ráda u sebe.

„Používám takové ty malé flakonky, které se vejdou do kabelky a do kterých si můžete přelévat svou oblíbenou vůni z originálního flakonu. Já osobně miluji klasiku od značky Chloé a střídám ji s vůní Desiria od Bvlgai s tóny magnolie, růže a pižma,“ prozrazuje půvabná Slovenka svoje oblíbené parfémové stálice.

Kontroverzní postava

„Jednou z mých milovaných rolí je postava Leny Riefenstahlové, kterou pro mě napsala Valéria Šulcová. Pojednává o Hitlerově kameramance, která byla výjimečnou osobností, přestože získala nálepku ‚fašistická kameramanka‘. To ona naučila celý svět, jak se má snímat sport, olympiáda. Když byla v roce 1936 olympiáda v Berlíně, vymyslela způsob, jak celé dění natáčet,“ řekla o roli, v které ji můžete vidět ve Slovenském národním divadle.

Oblíbenci

V rámci péče o pleť používá herečka i sérum Hyaluron Elixir s obsahem 100% čisté koncentrované kyseliny hyaluronové doplněné o účinné anti-agingové složky. Z make-upů nejraději sáhne po Even Better od Clinique, bronzer používá od Bobbi Brown, oční stíny, řasenku a rtěnku v odstínu A58 má nejraději od značky MAC.

Předplaťte si Deník.cz a získejte zdarma e-knihu plnou ovocných receptů. Více na: denik.cz/predplatne.