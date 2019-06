Moje práce mě strašně baví, říká Ivan Škaloud

Za minulého režimu jsem původně učil na střední škole matematiku a fyziku. Neměl jsem se ale rád s komunisty a nástěnky mi nedělaly dobře a také jsem si potřeboval něco přivydělat. Původně jsem dělal bokem nějaké stavební práce. Když jsem se pak dostal do hospody, tak jsem některé studenty dopoledne učil a odpoledne obsluhoval. Byla jen otázka času, než to se to dozví školní inspektoři. Vydrželo to asi tři měsíce. Dostal jsem pak na vybranou a já se rozhodl zůstat v pohostinství.