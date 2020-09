S přípravou mohl být spokojený i trenér Ronalu Jičín Petr Mašát (na snímku). Ten na východě Čech podepsal smlouvu na další tři roky a letos tento mladý, ambiciozní kouč zahájí na jičínské lavičce čtvrtou sezonu. „Cílem je bojovat o play off. V podmínkách, které tu máme, je to pro nás maximum,“ říká Mašát.

Pauza zaviněná koronavirem byla hodně dlouhá, těší o to víc, že se příprava vydařila?

Určitě. Kluci přišli výborně připravení, za což jim patří dík, a výsledky byly výborné, i když bych je nerad přeceňoval. Stále je to jenom příprava.

Ale výsledky na mezinárodních turnajích v Polsku a doma na Zepos Cupu musí být dobrým příslibem?

Na obou turnajích jsme odehráli kvalitní zápasy. Kádr se hodně omladil a je to pro něj vzpruha před těžkým začátkem extraligy. Byly tam však pasáže, na kterých musíme rozhodně zapracovat.

Těžký začátek extraligy vás asi nemůže překvapit, to už je v Jičíně taková tradice, že?

Máte pravdu (smích). Loňský start byl extrémně těžký, teď je to podobné, ze čtyř zápasů hrajeme tři venku. Začínáme v Karviné, což bude nesmírně náročné. Na druhou stranu tam nemáme co ztratit, soupeř bude absolutní favorit a to by mohla být naše výhoda. Věřím, že se nám udrží forma a domácím nedáme nic zadarmo.

Vloni jste hned ve druhém kole s Karvinou doma remizovali.

Nám se vždycky na začátku sezony v domácím prostředí dařilo, když jsme v posledních letech dokázali porážet týmy ze špičky. Samozřejmě venku to bude mnohem složitější, ovšem rozhodně se zkusíme o body porvat.

Jaké jsou pro letošní sezonu cíle, přišel Jakub Kastner, nemůže tým pomýšlet i na semifinále?

Rozhodně ne. Musíme se na tu situaci tady v Jičíně dívat reálně. My máme po Maloměřicích nejnižší rozpočet, není tady žádný profesionál a vůbec účast v play off je malý zázrak. Předminulou sezonu se nám povedlo sice dostat do semifinále, ale to je pro nás maximální strop. Pro mě je cíl udržet extraligu i pro další rok a když se povede postoupit mezi osm nejlepších, tak to bude super.

Vy jste v Jičíně podepsal smlouvu na další tři roky, byl Jičín jasnou volbou?

My už jsme s Petrem Babákem (sportovní ředitel klubu) jednali během loňského podzimu, zájem jsem ze strany Jičína cítil. Na jaře do toho přišel koronavir, takže sezona skončila předčasně, poté jsme se domluvili na mém pokračování.

Měl jste i jiné nabídky?

Nějaké byly, ale když do toho přišel Covid, tak jsem byl rozhodnutý, že zůstanu. Myslím, že spolupráce za ty tři roky fungovala, tak jsem si řekl, že na to zkusím navázat. Doufám, že se mi povede posunout mladý kluky zase o něco dál.