U středoškoláků vyhrála Nerudová. „Chceme mít právo volit od 16 let,“ volají

O přestávkách je na chodbě jičínské Masarykovy obchodní akademie (MOA) rušno jako obvykle. V úterý 13. prosince se ale hloučky studentů zastavují u urny před ředitelnou. Škola se připojila k iniciativě organizace Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách a stejně jako 516 škol po celém Česku uspořádala prezidentské volby nanečisto. „Studentské volby nanečisto tu pořádáme už řadu let, takže jsem reagovala hned, jak to Jeden svět vyhlásil. Studenti si sami přáli se do projektu zapojit,“ říká učitelka občanské nauky na MOA Marcela Rašková. V Královéhradeckém kraji volili studenti od 15 let ve 29 středních školách.

Ekonomka a předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody Danuše Nerudová | Foto: Deník/Martin Divíšek