Semtín - Ve čtvrtek před pátou hodinou ráno v areálu semtínské chemičky k rozsáhlému požáru.

Rozsáhlý požár zachvátil dnes ráno sklady v areálu semtínské chemičky. Podle dosavadních údajů došlo k požáru skladu s oleji a barvami firmy Rekla. Hasiči v této chvíli stále ještě bojují s plameny. Obyvatelé Rybitví, Pardubic a Lázní Bohdanče a dalších okolních obcí vyzývají hasiči k omezení vycházení a uzavření oken.

Shořelo několik set tun olejů

"Ve čtvrtek 29. března v 4.10 hodin byl na krajské operační a informační středisko hasičů oznámen požár skladu v Synthesii," uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková. "Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. O události byli informováni starostové okolních obcí i primátorka města Pardubic. Zasaženy jsou dvě haly. Jelikož se jedná o rozsáhlý požár, operační důstojníci v 5.45 hodin povolávají na místo další hasičské jednotky, již z třetího stupně požárního poplachu. Díky rychlému příjezdu první jednotky na místo se podařilo zjistit, odkud se požár začal šířit. Hoří zpracovatelská linka k likvidaci oleje a požár se dále rozšířil i na sklad s minerálními oleji," popsala dění na místě mluvčí hasičů.

Třetí stupeň hasičského poplachu je zároveň nejvyšším možným poplachovým stupněm, který lze vyhlásit. Znamená nasazení minimálně patnácti hasičských jednotek. Takto rozsáhlý zásah v poslední době hasiči v Pardubickém kraji mohou srovnat jedině s požárem skládky pneumatik v Boru u Skutče nebo s loňským výbuchem v areálu semtínské Explosie.

Požár už se nešíří

Na místě se stále v současné době nachází několik desítek hasičů patnácti jednotek ze širokého okolí. "Požár byl v 6:39 hodin lokalizován. To znamená, že se hasičům podařilo zastavit jeho další šíření. S ohněm ale stále bojujeme," sdělila kolem osmé hodiny ranní Vendula Horáková.

"Při požáru došlo i k několika explozím. Plameny zachvátily i dva nákladní automobily. Rozsah škod zatím odhadujeme na částku dvacet až pětadvacet milionů korun," uvedla dále mluvčí hasičů.

Hasiči také varují veřejnost. "Do ovzduší unikají jedovaté zplodiny hoření. Upozorňujeme obyvatele Pardubic a okolních obcí, aby zbytečně nevycházeli ven a nevětrali," nabádá Vednula Horáková. Stejnou informaci od rána vysílá i městský rozhlas v Pardubicích. Na místě požáru je v této chvíli přítomen i speicální měřící vůz z Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdanči, který má zjistit, co přesně do ovzduší z požáru uniká. Hasiči na místě v každém případě zasahují pouze v dýchacích maskách. Podle dosavadních zpráv si požár nevyžádal žádná zranění.

Příčiny požáru zatím neznámé

Hasiči před desátou hodinou stále ještě neuhasili všechny plameny. Většina dobrovolných jednotek však již byla odeslána zpět na základny. Na místě zůstávají podnikoví hasiči a profesionální jednotky z Pardubic. Kvůli zamezení ekologických škod položili hasiči v areálu chemičky i norné stěny do tamního potoka, kam s vodou použitou k hašení odtékají i zbytky olejů. Hasiči stále neznají příčiny požáru. "Stále ještě dohašujeme ohniska požárů. Na místo v pátek zamíří speciální vyšetřovací týmy hasičů z Prahy s technikou pro detailní dokumentaci požářiště. Příčiny vzniku jsou v tuto chvíli stále nejasné," uvedla ve čtrnáct hodin Vendula Horáková.

Škola změnila plán výuky

Požár v Semtíně se dotkl i školní výuky. Kvůli možnému výskytu jedovatých látek v ovzduší se rušily venkovní aktivity škol i v Pardubicích. „Vše jsme řešili operativně. Děti do školy přišly, ale museli jsme udělat adekvátní opatření. Nevětráme a děti ven nepouštíme. Protože jsme škola zaměřená na sport, tak nám to trošku překazilo plány. Museli jsme zrušit všechny venkovní aktivity, například tréninky a plnohodnotně jsme využili tělocvičny,“ řekl ředitel Základní školy Pardubice – Ohrazenice František Stejskal i s tím, že se v případě požáru v Semtíně, který je od školy vzdušnou čarou vzdálen zhruba dva kilometry, velice nepříjemná záležitost: „Naštěstí však zafungovaly varovné systémy. Měli jsme tak dost času se připravit. Už když jsem jel do práce, byl tady zápach z hoření velice intenzivní," sdělil František Stejskal.





O dalším postupu prací budou hasiči průběžně informovat. Sledujte naše zpravodajství i nadále