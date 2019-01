Milíčeves - Hasiči opakovnaně vyjeli v pátek dopoledne k hospodářskému objektu v Milíčevsi na Jičínsku.

V noci na pondělí zde totiž likvidovali požár truhlářské dílny, která byla zřízena v přízemí objektu. Patro, které bylo určeno k ubytování, tehdy nebylo zasaženo. Škoda po pondělním požáru byla odhadnuta na dva miliony korun. V pátek vyjeli na místo profesionální hasiči z Jičína, dobrovolní hasiči z Jičína a obcí Slatiny, Staré Místo a Vysoké Veselí.

Při příjezdu první jednotky na místo vycházel hustý kouř z patra a střechy domu. Tentokrát požár zasáhl obytné prostory v prvním patře. V tu chvíli se uvnitř nikdo nenacházel. Hasiči se kvůli silnému žáru nemohli dlouho dostat do obytné místnosti, kde řádily plameny. Ty byly zlikvidovány v půl druhé odpoledne, ohledáním místa bylo zjištěno, že požár zřejmě vypukl u schodiště do 1. patra, kde se dostal do mezistropu objektu. Byly poničeny omítky a mezistrop.

V obytné místnosti, která nebyla plně vybavena, došlo k poničení kuchyňské linky a jejího vybavení. Požár se díky včasnému zásahu hasičů nerozšířil na střechu objektu. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun, uchráněné hodnoty činí 3,7 miliony korun. Příčiny vzniku požáru šetří Policie. (HZS)