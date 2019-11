V pardubické chemičce Explosia v pátek v ranních hodinách došlo k výbuchu, zraněny jsou čtyři osoby. Jeden muž byl ihned po výbuchu v bezvědomí a je popálen na 90 procentech těla.

Při požáru v Explosii se zranili čtyři lidé. Na místo letěly dva záchranářské vrtulníky. | Foto: Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje

"Dvě osoby musely být připojeny k umělé plicní ventilaci a uvedeny do umělého spánku. Jedna z nich byla letecky převezena do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, druhá do Hradce Králové," uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý s tím, že druhá osoba má popáleniny na více než 30 procentech těla.