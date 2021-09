Pět jednotek hasičů vyjíždělo v úterý po půlnoci k požáru stodoly v obci Boháňka. Stodola o rozměrech asi 5x3 m hořela při příjezdu hasičů v plném rozsahu. Mimo likvidace plamenů se jednotky soustředily také na ochlazení vedlejšího objektu s uskladněným senem. Další šíření požáru bylo brzy zastaveno, likvidaci pak hlásil velitel zásahu operačnímu středisku v 02:40 hod.

V místě byla ustájená zvířata, jednalo se o dva koně, které vyvedli majitelé ještě před příjezdem hasičů. Jeden z koní však uhynul, druhý byl popálený, majitelé povolali na místo veterináře a o skutečnosti byla informována také veterinární správa. Hasiči se vraceli zpět na své základny po 3. hodině ranní.

Už během nočních hodin působil na místě události vyšetřovatel hasičů, ohledání požářiště pokračovalo za denního světla ve spolupráci s Policií ČR a experty z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče. Co bylo konkrétní příčinou požáru, to se stále vyšetřuje. Škoda, kterou požár způsobil, byla odhadnuta na asi 1,5 milionu korun. Hodnoty ve stejné výši zůstaly uchráněny. Na místě události zasahovali profesionální hasiči z Hořic, HZSP ČEPRO a.s. Cerekvice nad Bystřicí a JSDH Hořice, Miletín a Cerekvice nad Bystřicí.