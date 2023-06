Od silnice mezi Konecchlumím a Mlázovicemi není na první pohled nic vidět. Při bližším prozkoumání se ale před kolemjdoucím otevře pohled na černou ohořelou zkázu. Mýtina, která byla ještě v pátek pokrytá zelenajícím se porostem nyní připomíná postapokalyptickou krajinu. Na místě sobotního požáru lesa už se nyní hasiči nezdržují, už v sobotu večer se jim podařilo oheň zdárně zlikvidovat. Vyježděné koleje v poli, zaschlé bahno na cestě, opuštěná cisterna, ze které tiše odkapává voda, a u stromu zapomenutá plastová lahev s minerálkou ale věští, že tu muselo být při zásahu opravdu rušno.

K požáru na území velkém jako dvě větší fotbalová hřiště vyjelo v sobotu v půl páté 80 hasičů ze 17 jednotek i policejní vrtulník s bambivakem. Hoření 250 metrů dlouhého pásu o šířce 60 metrů likvidovali hasiči v náročném terénu až do tmy. Požářiště pak podle Götzové hlídali i přes noc, než jej v neděli ráno předali majiteli.

FOTO, VIDEO: Nad velkým požárem lesa u Konecchlumí se vrtulník otočil 33krát

Zprávy o velkém požáru se mezi místními rychle rozšířily i kvůli vrtulníku, který 33krát nabíral vodu v nedalekém Vojickém rybníku. „Vrtulník lítal až do večera, modlili jsme se, aby byli všichni hasiči opatrní a aby se to podařilo rychle uhasit. Je velké sucho, ani minulý týden moc nesprchlo, tak se není čemu divit,“ zavzpomínala na sobotní zásah jedna z místních žen, která se v pondělí dopoledne vydala na nákup do zdejší samoobsluhy.