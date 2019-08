Jednalo se o menší vůz značky Mercedes s přepravní kapacitou zhruba pro třicet lidí. V době bezprostředně před vznikem požáru se uvnitř autobusu nacházel pouze řidič, který se vrátil z pravidelné linky po okolí.

"Na kouř vycházející z vozu ho upozornil cestující stojící venku. Řidič byl rád, že si stihl vzít alespoň osobní věci a vyběhnout ven. Oheň se šířil opravdu rychle," popsal čtvrteční požár ředitel osobní dopravy CDS Náchod Robert Patzelt.

Když místní dobrovolní hasiči dorazili na místo byl už autobus takřka celý v plamenech. Požár hasili i profesionálové z Náchoda. Zasahující hasiči nasadili vodní proudy a oheň se jim během zhruba pěti minut podařilo uhasit. Přesto došlo k úplnému zničení autobusu a celková vzniklá škoda přesáhne částku milion korun. Při zásahu nebyl nikdo zraněn

"Tyto vozy provozujeme řadu let a nikdy se nic podobného nestalo. Jednalo se o šest let starý autobus. Máme samozřejmě zájem na tom, aby se příčina požáru našla," ředitel dopravní společnosti CDS Náchod Zdeněk Pouznar.

Požár takřka v centru města v pravé poledne samozřejmě nezůstal bez povšimnutí mnoha přihlížejících. "Vypadalo to opravdu hrozivě. Strašně rychle se to šířilo a od zavolání tam byli hasiči během chvilenky a uhašené to měli opravdu rychle," komentovala včerejší požár na sociální síti Kristýna Laštůvková, která kritizovala i chování některých přihlížejících. "Například jedna paní s kočárkem letěla z náměstí jak ohnivá čára co nejblíže, aby měla fajn záběr. Zajímalo by mě, zda by si s úsměvem vyfotila i to, kdyby to třeba bouchlo a odlétl kus gumy nebo střepů do toho kočárku."

Hasičský vyšetřovatel určil jako příčinu požáru technickou závadu na vozidle. "Stále probíhá šetření, ale vypadá to na

závadu řídící jednotky," předpokládá Robert Patzelt. (aš)