Těsně před odchodem z úřadu amerického prezidenta podepsal Barack Obama zákon, který zakázal výrobu kosmetických peelingů, obsahujících umělohmotné abrazivní částečky. Právě kvůli jejich nadměrnému uvolňování do odpadů a následně do ekosystému, hrozilo mj. masové vymírání ryb a nevratné znečištění oceánů.

Kosmetické firmy se okamžitě „vzpamatovaly" a nahradily umělohmotné částečky těmi přírodně odbouratelnými. A je po problému - tedy do budoucna. Následky desítky let trvajícího období, kdy se nyní zakázané peelingy vesele používaly, pocítí minimálně další dvě generace po nás.

Nyní se ale řeší ještě mnohem závažnější kosmetický problém, který může plíživě znamenat ještě horší ekologickou katastrofu - podle nejnovějšího průzkumu amerického ministerstva životního prostředí totiž až 87 % žen v západním světě odhazuje použité odličovací tamponky a ubrousky nikoli do koše (natož do tříděného odpadu), ale do záchodové mísy.

„Jde o to, že si ženy mylně myslí, že materiál, jímž se odličují, je stejný nebo podobný jako běžný toaletní papír. Není tomu tak, co se týče ekologické odbouratelnosti, je to stejné, jako bychom srovnávali ohryzek od jablka a plechovku od Coca-Coly," vysvětluje studentka oboru aplikované ekologie na České zemědělské univerzitě Jana Čepelová, která na téma dopadu kosmetického průmyslu na životní prostředí píše diplomovou práci.

Podle Jany jsou ženy schopné do mísy naházet vše - od slipových vložek a menstruačních tamponů přes „uchošťoury" až po plastové ochranné obaly například od řasenek a podobně. „Fakt, že odpad takovou nálož spláchne, neznamená, že tento odpad zmizí v nenávratnu. V kanalizaci a následně v ekosystému se rozkládá až několik desítek let," upřesňuje Jana.

Odličování je podle odborníků na ekologii skoro stejně velký problém jako jednorázové plenky. „Děti plenky jednoho dne přestanou používat, zatímco ženy se odličují skoro celý život, denně průměrně spotřebujeme až pět kusů vatových tamponků. Na množství odpadu se tedy odličovací jednorázové pomůcky s přehledem vyrovnají plenám," tvrdí studentka aplikované ekologie.

Zároveň radí, že odličovacích ubrousků a tamponků se nejlíp zbavíme, když je vyhodíme do tříděného odpadu - syntetickou buničinu do syntetického odpadu, tamponky z bavlny ovšem můžete hodit i do směsného odpadu.

Trend číslo jedna v odličování je tedy jasný: odličovat se nejlépe bez vatiček! Alternativ, jak na to, je mnoho. Populární jsou odličovací oleje, jež stačí nanést na obličej a spláchnout vodou. I micelární vody už některé firmy vyrábějí ve formě gelu, takže k jejich použití není vatiček třeba!

Pokud trváte na tom, že prostě potřebujete „něco", čím si obličej otřete, sáhněte například po houbičkách z konjaku - jedna vydrží až 1000 odlíčení a nedrží se v ní bakterie, protože po uschnutí ztvrdne a po namočení opět měkne.

