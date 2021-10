Zahrada bez chemie? Vyrobte si vlastní ochranu proti škůdcům

autor externí





Nechcete zatěžovat svou zahradu pesticidy a umělými hnojivy? Jděte na to jinak. V článku, který vyšel v časopise Vlasta, vám nabízíme plno rad a tipů, jak pěstovat a zpracovávat ovoce a zeleninu co nejšetrněji a co nejpřirozeněji.

Výluh z heřmánku | Foto: Pixabay.com

Bez chemie? Ano! Nejlepší je prevence. Podle ekofarmářů škůdce ve své podstatě neexistuje. Škůdcem se stává cosi, co není v rovnováze. A tak bychom měli dbát na rovnovážný systém, čímž budeme „škodlivému prostředí“ předcházet. Čím více naši zahradu přiblížíme přírodnímu rovnovážnému systému, tím lépe se rostlinám i nám samotným daří. Těžší je udržet rovnováhu ve skleníku nebo fóliovníku. Systém pak vyžaduje naši větší pozornost a je potřeba včas a šetrně zasáhnout. To je podmínkou úspěšného použití biologických přípravků. Deset zásad biozahradničení. Důležitou roli hrají organismy i výběr rostlin Přečíst článek › Pokud chcete ochránit rostliny biopřípravkem, existují šetrné či téměř zázračné – preparáty určené pro ekozemědělství. Jedná se o různé výtažky z rostlin atd. (např. oleje z citrusu). Blahodárně působí také specifické houby, které parazitují na houbách rostlinám škodících, a mají při tom i doprovodné pozitivní vlivy na rostliny (např. Polyversum). Také doporučujeme efektivní mikroorganismy a tak dále. Základem je kompost Kompost je kvalitní hnojivo, kterým se zvyšuje úrodnost půdy a vzniká rozkladem biologických zbytků v kompostéru nebo na hromadách, které však musíte jednou začas přeházet, abyste do kompostu dodali vzduch. Kompostování je aerobní proces – tlení, ke kterému je potřeba kyslíku. Když kyslík chybí, organické zbytky hnijí a v kompostu vznikají nevhodné látky pro růst rostlin. Vermikompostér

Jedná se o kompostování pomocí kalifornských žížal. Proces je pomalejší, ale kompost nezapáchá a nemusíte ho překopávat, protože ho provzdušní žížaly. Kompost je o poznání výživnější. Vermikompostéry jsou samostatné nádoby, na venkovním kompostu by kalifornské žížaly nepřežily zimu. Nejdříve vyberte vhodné místo. Kompost by neměl stát na přímém slunci, zároveň by měl být alespoň trochu chráněný před deštěm a větrem. Je třeba vzít v úvahu i velikost. Výhodné je mít hned dva nebo rovnou tři kompostéry. Lépe se vám bude překopávat. Tradičně se kompost zakládal pod černým bezem, který údajně urychluje tlení. Na dno nasypte drobné větvičky, hobliny nebo slámu, které budou dovnitř přivádět vzduch. Postupně do něj můžete vršit organický materiál, tu a tam přidat trochu hlíny a vše dobře promíchat. Doporučuje se co nejrůznorodější materiál, smíchat suché s mokrým atd., vše v malých vrstvách. Můžete přimíchat i hnůj nebo zralý kompost, abyste nastartovali proces tlení. Kompost nesmí být ani suchý, ani příliš mokrý. Pokud chcete mít kompost rychle hotový, jednou za měsíc nebo dva ho překopejte. Za pár měsíců už ho lze používat. U dlouhotlejícího kompostu je úplné minimum jedno přeházení. Do kompostu patří vše organické, přesněji zbytky rostlin, tedy i tráva, seno, sláma, dále hnůj, skořápky od vajíček, dřevěná štěpka nejehličnatých stromů, ale i sáčky od čaje, káva atd. Důležité je udržet poměr uhlíkatých (hnědé: seno, piliny, dřevo aj.) a dusíkatých (zelené: tráva, hnůj, zbytky zeleniny aj.) látek v rovnováze. Kopřivy nebo slepičince. Co prospívá rostlinám? Přečíst článek › Do kompostu nepatří žádný materiál napadený škůdci, maso, kameny, plasty, kovy, chemikálie, natě z brambor ani psí a kočičí exkrementy. Moc nedoporučujeme papír, protože nikdy nevíte, jaké barvy byly použity pro tisk, a některé mohou obsahovat těžké kovy. Důležitá je i vlhkost kompostu. Vezměte trochu do dlaně a pevně ho zmáčkněte. Pokud se objeví voda, je příliš vlhký. Pokud materiál po otevření dlaně netvoří kompaktní hmotu, je příliš suchý. Výluhy, odvary a jíchy Vyrobte si domácí podpůrné a ochranné prostředky proti škůdcům. Výluhy, odvary a jíchy jsou nejedovatou a přirozeně odbouratelnou náhražkou chemických prostředků ochrany rostlin a rychle rozpustných průmyslových hnojiv. Umění používání rostlinných zákvasů k nám přišlo z Dálného východu. Benefit pro nové předplatitele:

e-kniha Zázračné Česko v PDF podobě

(v případě koupi předplatného na 3 a 12 měsíců) Výluh vzniká máčením rostlin ve studené vodě zhruba 2 až 3 dny. Na odvar vařte rostliny 15 minut a pak nechte podle potřeby louhovat. Nálev získáte, když rostliny zalijete vařící vodou a necháte podle potřeby louhovat. Jícha (zákvas) vzniká kvašením rostlin ve vodě po dobu 10 až 30 dní. Pozor, jíchy značně páchnou! Nepoužívejte je na rostliny za slunečných dní a za sucha. A vždy se používají ředěné 1 : 10 až 1 : 20 jako zálivku. Výluh z listů rajčat

300 g/1 l vody, neředěný postřik odpuzuje bělásky na kapustě, zelí… Jícha z kopřiv

Nasekané kopřivy smíchejte s dešťovou vodou v nádobě, která není z kovu, naplňte do 2/3 a nechte kvasit 10 až 30 dní (dokud se tvoří pěna). Každý den promíchejte, urychluje to kvasný proces. Jícha se používá na ošetření půdy (ve zředění vodou 1 : 8), na hnojení prvních jarních rostlin (1 : 40) a na hnojení v průběhu vegetace (1 : 10, celkem 3×). Jícha je bohatá na dusík, proto se nehodí pro všechny rostliny! Jícha z plevelných rostlin

Posekané úporné plevely (kopřivy, husí noha, pýr, svlačec…) nechte zkvasit a poté aplikujte během vegetace několikrát v ředění 1 : 10. Podporuje vitalitu a odolnost kulturních rostlin. Odvar z heřmánku

Heřmánek na 15 minut namočte. Podporuje klíčivost semen, hlavně u čočky, hrachu a dalších luštěnin. Odvar z přesličky rolní

Neředěný aplikujte postřikem přímo na rostliny. Používá se preventivně proti houbovým chorobám. Přirozenost, nebo anglický trend? Louka zlepší stav krajiny víc než trávník Přečíst článek › Mýdlový roztok

Aplikujte postřikem. Doporučuje se proti mšicím na pokojových rostlinách. Výluh z česneku

30 g česneku vylouhujte v 1 l vody, ředí se 1 : 20. Je vhodný k moření semen proti houbovým chorobám. Octový herbicid

Litr kvasného lihového octa nebo 30% kyseliny octové smíchejte se lžičkou ekologického prostředku na nádobí („Jaru“ – působí jako smáčedlo) a za slunečného počasí postříkejte rostliny tak, aby postřik začal z rostlin skapávat. Druhý den opakujte. Používá se například na spáry v dlažbě a jednotlivé rostliny, ne plošně. Aromatické rostliny

Škůdce zmatete i vysazením aromatických rostlin a bylin mezi zeleninu, například bazalky, levandule, šalvěje. Některé rostliny – afrikány a měsíček lékařský – dezinfikují půdu a hubí půdní škůdce (háďátka). Zakládáme záhony Někdo si rád nechá na zakázku „vyrobit“ novou zahradu. Ale věřte, že daleko větší radost vám udělá, když si ji vybudujete krok za krokem, záhon po záhonu. Není kam spěchat. Rozmyslete si, kolik místa chcete dát záhonům, kolik cestičkám, trávníku. Záhony si vytyčte kůly a provázkem. Pozorujte svoji zahradu a vyberte svým rostlinám nejvhodnější místa podle jejich potřeb. Čím více druhů a odrůd rostlin budete na zahradě pěstovat, tím spíš se vám vyhne kalamita v podobě napadení jedním škůdcem nebo chorobou, kteří by zplanýrovali celou úrodu. Zahradníci také doporučují první rok na novém záhonu pěstovat brambory, které krásně prokypří půdu a tím ji připraví na další zásahy. Permakultura aneb Návrat k přírodě Přečíst článek › Biozahrada by měla být místem, kde žijí v symbióze lidé, rostliny i živočichové. Měla by být druhově pestrá a plná života a radosti. Jak přilákat pomocníky Ptáci, hmyz a další živočichové jsou na zahradě vítanými hosty. Hlavně ti, kteří rostlinám pomáhají. Pokud je vaše zahrada v rovnováze, pak ti užiteční „hosté“ požírají ty obtížné. Ptáky přilákáte budkami a plným krmítkem v zimě, ještěrky vyhřátými kameny, květiny v zeleninovém záhonku či zahradní jezírko přilákají hmyz, pro užitečné dravé vosičky můžete nachystat příbytky z různých dutinek z rákosu. Důležité je nemít na zahradě příliš uklizeno, pomocníci pak těžko hledají úkryt. Vlasta je moderní časopis plný inspirace a zajímavého čtení. V pravidelných rubrikách rozebírá aktuální ženská témata, zabývá se partnerskými i mezilidskými vztahy, současnými trendy v kosmetice, módě, jídle i cestování. Přináší zajímavé rozhovory s osobnostmi, názory odborníků a nechybí ani televizní program. Týdeník Vlasta znamená rozmazlování, které si může dovolit každá žena. Autor: Alena Gajdušková

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu